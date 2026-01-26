Le saviez-vous : les utilisateurs Free TV peuvent profiter de leurs chaînes et replay partout dans l’Union Européenne et sur plusieurs supports

Si vous êtes abonnés Free, ou simplement disposez d’un compte Free TV, vous pouvez profiter de ses services sur mobile, tablette, sur le web ou via certains boîtiers TV lors de vos déplacements dans l’Union européenne.

Que ce soit pour des vacances ou un déplacement professionnel en Europe, il n’est pas nécessaire de renoncer à vos programmes habituels. Free TV reste accessible aux abonnés Freebox et Free Mobile (sauf forfait à 2 euros), ainsi qu’aux utilisateurs gratuits ou payant de l’application, dans les pays membres de l’Union européenne, à condition d’être connecté à Internet, quel que soit le fournisseur d’accès.

Sur mobile et tablette, l’accès fonctionne aussi bien en Wi-Fi, indépendamment du FAI utilisé, qu’en données mobiles via un réseau partenaire. Free précise s’appuyer sur l’adresse IP pour déterminer le pays de connexion. Ainsi, si vous vous trouvez à l’étranger mais que l’IP est reconnue comme française, l’accès à Free TV est autorisé.

La version web est également concernée. Il est possible de se connecter à son compte Free TV depuis un navigateur, via le site free.tv, en étant relié à n’importe quel fournisseur d’accès, à condition de se trouver dans l’un des pays de l’Union européenne, comme l’indique l’opérateur sur sa page d’assistance.

Du côté des boîtiers, Free TV peut être utilisé dans l’UE sur des équipements comme Android TV ou Apple TV, là encore via n’importe quelle connexion Internet. En revanche, l’application Free TV sur Player Pop (Free TV 4K) reste limitée à une utilisation depuis la ligne Freebox de l’abonné. A noter également, pour les habitants de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte : ces DROM (départements et régions d’outre-mer) font partie de l’Union européenne.” Il est possible d’utiliser l’application dans ces régions sous réserve d’avoir créé votre compte en France” indique l’opérateur.

Enfin, les abonnés Freebox disposant de TV by Canal peuvent aussi passer par myCanal, accessible partout dans l’Union européenne, au même titre que des services comme Molotov. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2018, du règlement européen sur la portabilité transfrontalière des contenus numériques, les abonnés à des services payants de télévision, de streaming vidéo, musical ou de jeux peuvent continuer à y accéder librement lors de séjours temporaires dans un autre pays de l’UE.

