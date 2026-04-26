Coup de hache chez France TV, fusions et suppressions de chaînes imposées : le plan explosif d’Alloncle

Fusion de France 5 avec France 2, rapprochement de franceinfo et France 24, suppression de France 4 et de Mouv’: le rapport Alloncle esquisse une refonte brutale de l’audiovisuel public pour économiser plus d’un milliard d’euros. Mais le député UDR assure qu’il s’agit de préconisations pour le moment.

Un rapport explosif, encore en attente de validation, secoue déjà tout le paysage audiovisuel français. Portées par le député Charles Alloncle, ses propositions esquissent une refonte radicale de l’audiovisuel public, entre coupes budgétaires massives, restructurations profondes et virage institutionnel assumé. Selon les éléments qui ont fuité dans la presse, le rapporteur de la commission d’enquête parlementaire préconise une série de mesures destinées à générer plus d’un milliard d’euros d’économies, soit près d’un quart des financements publics alloués au secteur. Pour y parvenir, le document évoque notamment la suppression pure et simple de la chaîne jeunesse France 4, ainsi qu’un vaste mouvement de fusions au sein des groupes publics.

Dans cette logique, France 5 serait absorbée par France 2, tandis que franceinfo verrait ses activités rapprochées de celles de France 24. Des scénarios qui impliqueraient mécaniquement une réduction significative des grilles de programmes et, en creux, des effectifs. Le rapport ne s’arrête pas là. Il vise également des pans entiers des dépenses éditoriales. Les budgets consacrés aux jeux et divertissements de France Télévisions pourraient être amputés des trois quarts, avec à la clé plus de 120 millions d’euros d’économies. Le sport, autre pilier historique du service public, des Jeux olympiques à Roland-Garros, serait lui aussi fortement touché, avec une réduction d’un tiers des moyens. Côté radio, la disparition de Mouv’, station dédiée aux cultures urbaines, est également envisagée. Au-delà des économies, c’est aussi la gouvernance qui serait profondément revue. Le député propose de rétablir un mode de nomination des dirigeants des grands groupes publics, comme Radio France ou France Télévisions, directement par le président de la République, après avis du Parlement et validation de Arcom. Un mécanisme abandonné en 2013, et qui rappelle les pratiques en vigueur à l’époque de l’ORTF.

Ces propositions, qui s’inscrivent dans un rapport de près de 300 pages et une quatre-vingtaine de recommandations, doivent encore être soumises au vote des membres de la commission d’enquête. Un feu vert est nécessaire pour une publication officielle dans les prochains jours. En attendant, leur divulgation anticipée provoque déjà de vives réactions, tant sur le fond que sur la méthode. Contacté par l’AFP , Charles Alloncle dénonce des fuites « totalement interdites » et appelle à un rappel à l’ordre, tout en se gardant de confirmer les mesures. Il insiste sur le fait qu’il s’agit de simples préconisations, et non d’injonctions. Reste que leur portée, si elles étaient suivies, marquerait un tournant majeur pour l’audiovisuel public français, entre rationalisation budgétaire et redéfinition de son rôle.

Source : La Dépêche, AFP

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