NordVPN enrichit son eSIM et permet d’avoir un deuxième numéro

Après les forfaits de données mobiles, Saily se lance dans les numéros de téléphone. L’application permet désormais d’obtenir un numéro américain permanent utilisable dans plus de 200 destinations.

Saily, le service eSIM développé par les équipes à l’origine de NordVPN, élargit son offre avec une nouvelle fonctionnalité : la possibilité d’obtenir un numéro de téléphone dédié directement depuis l’application. L’objectif est de proposer une véritable ligne secondaire utilisable pour les appels, les SMS et les codes de vérification, sans avoir besoin d’un second smartphone.

Jusqu’à présent principalement connue pour ses forfaits eSIM destinés aux voyageurs, Saily franchit une nouvelle étape en lançant des numéros de téléphone virtuels. La fonctionnalité est proposée à partir de 0,99 dollar par mois et attribue aux utilisateurs un numéro américain (+1) qu’ils peuvent conserver dans la durée.

Selon Vykintas Maknickas, directeur général de Saily, cette nouveauté s’appuie sur la généralisation de la double eSIM sur les smartphones récents, notamment les iPhone. L’idée est simple : permettre aux utilisateurs de conserver leur numéro principal pour leurs communications personnelles tout en utilisant un second numéro pour les inscriptions en ligne, les appels du quotidien ou encore la réception de notifications.

Une ligne secondaire pour protéger son numéro principal

Avec ce nouveau service, Saily vise particulièrement les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Le numéro secondaire peut être utilisé pour créer des comptes en ligne, s’inscrire à des services, recevoir des SMS de validation ou encore disposer d’un second compte sur certaines applications de messagerie comme WhatsApp.

L’objectif est d’éviter de communiquer systématiquement son numéro principal et de limiter ainsi les risques de démarchage ou de spam.

Le service prend en charge les appels entrants et sortants, l’envoi et la réception de SMS ainsi que les codes de vérification à deux facteurs (2FA), devenus indispensables pour sécuriser de nombreux comptes en ligne.

Saily met également en avant les avantages de ce numéro secondaire lors des déplacements à l’étranger. Les utilisateurs peuvent conserver le même numéro américain quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, tout en utilisant des forfaits de données adaptés à leur destination. Ils peuvent ainsi appeler des entreprises locales, recevoir des notifications de livraison ou accéder à certains services régionaux sans dépendre de leur ligne principale et sans subir les frais d’itinérance de leur opérateur habituel.

Cette approche pourrait séduire les voyageurs fréquents, les nomades numériques ou encore les professionnels travaillant régulièrement à l’international. Concrètement, le numéro attribué par Saily reste le même tant que l’abonnement est actif. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter ou recharger des forfaits de minutes et de SMS en fonction de leurs besoins.

L’application centralise l’ensemble des services de connectivité, avec un suivi des données mobiles, des SMS et des minutes restantes. Autre particularité : la réception des SMS reste illimitée même lorsqu’aucun forfait d’appels ou de SMS n’est actif. Les appels entrants peuvent être reçus depuis n’importe quel pays, tandis que les appels sortants dépendent de la zone couverte par le forfait souscrit

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox