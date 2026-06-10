Bouygues Telecom lance une nouvelle solution face aux cyberattaques dans un contexte sous tension
Bouygues Telecom Business dégaine cyber Monitor OSINT, une solution innovante de cybersurveillance destinée aux entreprises, des PME aux grands comptes, qui entend offrir une mesure complète de leur surface d’exposition cyber.
Dans un contexte sous tension où les cyberattaques ne cessent de s’intensifier, Bouygues Telecom Business lance une solution permettant la mesure de la surface d’exposition cyber. Baptisée Cyber Monitor OSINT, cette offre doit “non seulement protéger nos clients, mais les aide aussi à progresser dans leur maturité cyber”, indique aujourd’hui l’opérateur.
En 2024, 67% des entreprises françaises ont été victimes d’au moins une attaque, une hausse de 15% en un an, selon le rapport Hiscox 2024. Les TPE/PME ne sont pas épargnées puisque 15% d’entre elles ont subi un incident en 2024, selon le Baromètre Cyber Impact 2024. Face à des outils souvent fragmentés, complexes et onéreux, beaucoup d’entreprises ne se sentent pas préparées, alors que le coût annuel des cyberattaques dépasse les 100 milliards d’euros pour les entreprises françaises, d’après Statista 2024.