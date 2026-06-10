Bouygues Telecom lance une nouvelle solution face aux cyberattaques dans un contexte sous tension

Bouygues Telecom Business dégaine cyber Monitor OSINT, une solution innovante de cybersurveillance destinée aux entreprises, des PME aux grands comptes, qui entend offrir une mesure complète de leur surface d’exposition cyber.

Dans un contexte sous tension où les cyberattaques ne cessent de s’intensifier, Bouygues Telecom Business lance une solution permettant la mesure de la surface d’exposition cyber. Baptisée Cyber Monitor OSINT, cette offre doit “non seulement protéger nos clients, mais les aide aussi à progresser dans leur maturité cyber”, indique aujourd’hui l’opérateur.

Dans le détail, cette solution apporte une visibilité complète des surfaces d’attaque que ce soient les cartographies des domaines, les services exposés, vulnérabilités, our encore les points d’usurpation d’identité directement . Les entreprises clients devraient ainsi pouvoir bénéficier d’un plan d’action contextualisé, cela passe par une “une analyse humaine experte avec évaluation des risques par criticité et axes d’amélioration concrets, fournis directement par les experts cyber de Bouygues Telecom Business Solution. Ces spécialistes gèrent l’outil et peuvent restituer des rapports d’analyse détaillés, offrant une synthèse plus lisible et des indicateurs de sécurité clairs pour les entreprises clientes. Cette analyse permet une détection proactive des menaces avec l’identification des fuites d’identifiants, mots de passe, domaines pirates, failles de sécurité liées au chiffrement et risques de phishing ciblé”, apprend-on.

En 2024, 67% des entreprises françaises ont été victimes d’au moins une attaque, une hausse de 15% en un an, selon le rapport Hiscox 2024. Les TPE/PME ne sont pas épargnées puisque 15% d’entre elles ont subi un incident en 2024, selon le Baromètre Cyber Impact 2024. Face à des outils souvent fragmentés, complexes et onéreux, beaucoup d’entreprises ne se sentent pas préparées, alors que le coût annuel des cyberattaques dépasse les 100 milliards d’euros pour les entreprises françaises, d’après Statista 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox