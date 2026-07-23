Pourquoi votre connexion Freebox rame ? Une nouvelle application “Freenetic” promet de trouver le coupable en quelques secondes

Disponible sur macOS, Freenetic, une toute nouvelle app non officielle, analyse en temps réel l’activité de votre Freebox afin d’identifier l’appareil, l’application ou le problème réseau à l’origine de ralentissements sans raison apparente.

Lorsqu’une vidéo se met à charger, qu’une partie en ligne devient injouable ou qu’une visioconférence se transforme en diaporama, difficile de savoir qui ou quoi est responsable sur le réseau domestique. Thibault Henry, développeur français, nous dévoile justement aujourd”hui sa nouvelle application macOS destinée exclusivement aux abonnés Freebox afin de répondre à cette question.

Baptisée Freenetic, cette application exploite l’API officielle de Freebox OS pour analyser en temps réel l’activité du réseau local. Compatible avec les Freebox Révolution, Delta, Pop, Ultra et les modèles récents disposant d’un firmware compatible, elle se présente sous la forme d’une icône dans la barre des menus de macOS.

Un diagnostic plutôt que de simples graphiques

L’idée de Freenetic est de ne pas se contenter d’afficher des courbes de débit ou des statistiques techniques. L’application tente d’expliquer en langage clair pourquoi la connexion ralentit. Elle est par exemple capable d’afficher un verdict du type :

« Download saturé (94 %) – Apple TV Salon »

« Upload chargé (82 %) – Ce Mac »

« Latence élevée malgré une ligne peu chargée »

Pour établir ce diagnostic, Freenetic croise plusieurs indicateurs comme les débits descendants et montants, le niveau de saturation de la connexion et la latence, afin de déterminer si le problème provient d’un appareil gourmand, d’un upload saturé (bufferbloat) ou d’un autre facteur. L’application affiche ainsi l’ensemble des équipements connectés au réseau : appareils en Wi-Fi, en Ethernet ou encore via les répéteurs Wi-Fi Free.

A chaque fois, il est possible de consulter son débit instantané, son activité récente, ses pics de consommation et la part de bande passante utilisée. Une particularité de Freenetic est également de détailler l’activité du Mac lui-même. Une extension système facultative permet de savoir quelle application consomme réellement la bande passante, qu’il s’agisse de Safari, Discord, Photos, Spotify ou d’un autre logiciel.

Un historique jusqu’à 24 heures

Au-delà de la vue en temps réel, Freenetic conserve un historique consultable sur plusieurs périodes, d’une minute à vingt-quatre heures. Des graphiques permettent ainsi de retrouver un téléchargement massif ou une saturation intervenue plusieurs heures auparavant. Le développeur nous indique que toutes les données restent stockées localement sur le Mac. Aucun compte n’est nécessaire et aucune information n’est transmise vers un serveur distant. La communication s’effectue directement avec la Freebox via son API officielle. Il suffit d’associer sa Freebox, en appuyant sur une flèche de l’écran du serveur Freebox pour valider la connexion.

Une période d’essai avant un achat unique

Freenetic est disponible dès maintenant sur le Mac App Store uniquement. L’application fonctionne sous macOS 14 ou version ultérieure et propose sept jours d’essai avec toutes les fonctionnalités, sans création de compte ni carte bancaire. À l’issue de cette période, la version complète est proposée au prix de 9,99 euros en achat unique, sans abonnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox