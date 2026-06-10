Panne internet : la box de secours de Free maintient la connexion, mais pas la TV sur certains Players Freebox

Le Backup internet de Free est désormais accessible aux abonnés Freebox Pop et Delta. Mais ce boîtier capable de prendre automatiquement le relais en cas de panne de connexion ne permet pas de continuer d’accéder à la TV sur les Player TV Freebox Révolution, Free Devialet et mini 4K.

Après les Freebox Ultra et Ultra Essentiel, Free a élargi la semaine dernière son dispositif Backup internet aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. Il leur est donc possible de souscrire à cette option cette solution depuis leur Espace Abonné. Pour rappel, ce boîtier de secours utilise le réseau mobile 4G/4G+ de Free afin de maintenir une connexion internet lorsque la fibre ou l’ADSL rencontre un incident. Le basculement est entièrement automatique : dès qu’une coupure est détectée, le Backup internet prend le relais sans intervention de l’abonné. L’opérateur commercialise cette option à 4,99 euros par mois, sans engagement. Elle est désormais proposée aux abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Pop et Delta.

La procédure s’effectue directement depuis l’Espace Abonné Freebox. Il suffit de se rendre dans la rubrique « Ma Freebox », puis « Backup internet Freebox ». L’abonné doit ensuite prendre connaissance des conditions de service, les accepter, puis cliquer sur « Commander ». Il ne reste alors qu’à sélectionner un point relais pour la livraison du boîtier avant de confirmer la commande.

En cas de panne, le Backup internet permet de continuer à utiliser internet, la téléphonie fixe, les plateformes de vidéo à la demande ainsi que le service Free TV. Free précise toutefois sur son site d’assistance que la télévision ne fonctionne pas avec certains anciens décodeurs lorsque la connexion bascule sur le réseau mobile. Sont concernés les Player TV Free Révolution, Free Devialet et Free mini 4K, parfois utilisés pour certains en multi-TV. Les abonnés peuvent néanmoins continuer à regarder les chaînes via l’application Free TV.

Deux générations de boîtiers coexistent

Free indique aujourd’hui proposer deux versions de son équipement de secours. La première génération, baptisée Backup internet V1, reprend un design proche de celui de la Freebox Pop avec un format compact et discret. La seconde génération, lancée récemment, adopte au contraire un format vertical inédit chez l’opérateur. Ce nouveau Backup internet V2 a été conçu pour améliorer la réception du signal mobile en facilitant son installation à des endroits plus favorables, notamment à proximité d’une fenêtre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox