Ligue 1+ dévoile ses tarifs officiels pour la saison prochaine, avec une nouvelle offre fidélité

La plateforme Ligue 1+ prépare sa première saison complète avec plusieurs nouveautés importantes. À partir du 1er août, les tarifs évoluent pour les nouveaux comme pour certains anciens abonnés, tandis que l’offre sportive s’étoffe avec l’intégralité des matchs de Ligue 1, le retour du multiplex et l’arrivée du championnat de National.

Après une première année de lancement, Ligue 1+ passe à la vitesse supérieure. La plateforme de la Ligue de Football Professionnel a détaillé ses nouveaux tarifs et les contenus qui seront proposés lors de la saison 2026-2027. À compter du 1er août, l’abonnement Ligue 1+ avec engagement d’un an sera proposé à 19,99 euros par mois.

Les abonnés historiques bénéficient toutefois d’un traitement particulier. Les anciens clients du Pass Ligue 1, abonnés avant le 30 novembre 2025 et hors offres Black Friday, profiteront d’une offre fidélité à 16,99 euros par mois. Ce tarif préférentiel sera conservé jusqu’à la date anniversaire de leur abonnement. Ces deux offres permettent l’accès à 2 écrans en simultanés.

L’une des principales évolutions concerne les droits de diffusion. La plateforme diffusera désormais l’intégralité des rencontres de Ligue 1, alors qu’un match par journée était précédemment diffusé par beIN Sports. Les abonnés pourront ainsi suivre les neuf rencontres de chaque journée sur une seule et même plateforme. Autre retour attendu par les supporters : le multiplex du samedi soir à 20h45 fait son retour. Cette formule permettra de suivre simultanément plusieurs rencontres lors des soirées les plus chargées du championnat.

Ligue 1+ ne se limitera pas à l’élite du football français. La plateforme diffusera également l’intégralité du championnat de Ligue 3 (National). Chaque semaine, les abonnés retrouveront notamment l’affiche de la journée le jeudi soir ainsi que le multiplex des huit rencontres le samedi à 15h. Le magazine hebdomadaire Le Club évolue également. L’émission sera désormais diffusée en clair chaque dimanche, permettant à tous les supporters d’accéder gratuitement aux analyses, débriefs et débats autour de l’actualité du championnat.

Ligue 1+ diffusera aussi le Trophée des Champions, programmé le 16 août à 20h45, qui servira de lancement à la nouvelle saison sur la plateforme. Enfin, la plateforme promet plusieurs nouveautés éditoriales tout au long de la saison. Parmi elles, la diffusion des explications arbitrales après les recours à la VAR, permettant aux téléspectateurs d’entendre les décisions et leurs justifications. Ligue 1+ annonce également davantage d’immersion autour des clubs, des joueurs et des coulisses du championnat, avec de nouveaux formats exclusifs destinés à enrichir l’expérience des abonnés.

Avec l’arrivée de l’intégralité des matchs de Ligue 1, l’ajout du National, le retour du multiplex et plusieurs innovations autour de l’arbitrage, Ligue 1+ cherche désormais à s’imposer comme la plateforme de référence du football français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox