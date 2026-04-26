Le saviez-vous : Il est encore possible de s’abonner à la Freebox Delta et son super serveur avec une promo et zéro frais

Retirée du catalogue lors du lancement de la Freebox Ultra début 2024, la Freebox Delta reste pourtant accessible pour certains abonnés. Une migration toujours proposée, avec une promotion la première année et des frais offerts, qui permet de continuer à profiter d’une offre très complète.

Alors que Free a recentré sa gamme autour de la Freebox Ultra et de la Freebox Pop, une offre historique continue de survivre en coulisses. Lancée en 2018, la Freebox Delta n’est plus commercialisée pour les nouveaux clients depuis janvier 2024. Pourtant, elle n’a pas totalement disparu : elle reste disponible en migration pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K.

Dans l’espace abonné, l’option apparaît encore clairement, preuve que l’opérateur conserve cette porte d’entrée pour une partie de sa base existante. Et les conditions restent particulièrement attractives. Les abonnés éligibles peuvent ainsi basculer vers la Freebox Delta avec Player TV Free 4K (le player Devialet n’est plus proposé) avec des frais de migration offerts, un avantage non négligeable sur ce type de montée en gamme.

Côté tarif, Free applique toujours une promotion : la box est proposée à 39,99 euros par mois pendant un an, avant de repasser à 49,99 euros mensuels. Une grille tarifaire qui permet de rendre cette offre premium plus accessible, malgré son ancienneté. Mais c’est surtout sur le contenu que la Freebox Delta continue de se démarquer. L’offre inclut toujours un bouquet de services rarement égalé, avec Netflix (formule Standard avec publicité), Amazon Prime, TV by CANAL, Universal+ et Cafeyn.

En maintenant cette possibilité de migration, Free permet à son parc d’abonnés historiques de profiter de sa première offre haut de gamme dont le serveur est pour beaucoup toujours préféré à celui de la Freebox Ultra affichée à 59,99€/mois avec en plus Canal+ La Chaîne et Disney+ inclus. Une manière, aussi, de prolonger la durée de vie d’un produit emblématique, qui continue, près de huit ans après son lancement, à tenir tête aux offres les plus récentes même dépourvue du WiFi 7.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox