Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge du côté de Canal+ sur 3 Freebox, une fonctionnalité en plus pour les abonnés Free Mobile etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Canal+ déploie son nouveau player TV en test sur les Freebox Pop, Ultra et Delta Pop, les abonnés invités à l’essayer. Plus d’infos…

L’application Free se met à jour et intègre une nouvelle fonctionnalité pour certains abonnés Free Mobile, gérer son assurance mobile directement. Plus d’infos…

Nouveau : Free muscle sa souscription, un deuxième Player TV offert 6 mois dès la commande d’une Freebox. Plus d’infos…

Freebox mini 4K : Free lance une nouveauté très pratique sur votre télécommande avec l’arrivée de Free TV, la touche Free est paramétrable. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, des histoires différentes à vivre. Plus d’infos…

Free Mobile propose ce nouveau smartphone inspiré de l’iPhone 17 Pro mais bien moins cher, le Honor 600. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Un bug gênant identifié sur les Freebox en mode bridge (serveurs DNS IPV6), Free annonce un correctif imminent. Plus d’infos…

Free Pro part à la conquête des grandes entreprises avec le lancement de nouveaux forfaits mobile flexibles. Plus d’infos…

5G, 4G, appels : Free Mobile clarifie sa carte de couverture officielle, avec des infos plus précises pour votre réseau. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox