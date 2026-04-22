5G, 4G, appels : Free Mobile clarifie sa carte de couverture officielle, avec des infos plus précises pour votre réseau

Vous allez avoir une idée un peu plus claire de la qualité de votre réseau Free Mobile près de chez vous grâce à cette nouvelle présentation de la carte de couverture de l’opérateur.

Êtes-vous bien, très bien ou mal couvert en 4G chez Free Mobile ? Grâce à de nouvelles légendes, l’opérateur apporte plusieurs précisions sur sa carte de couverture officielle.

En effet, si auparavant, on ne comptant que 4 code couleur (5G+ 3.5 GHz, 5G 700 MHz, 4G/4G+ et 3G), il est possible désormais de savoir un peu mieux à quelle couverture vous pouvez prétendre, notamment en 4G.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la carte affiche désormais trois déclinaisons de vert pour au choix une très bonne, bonne ou couverture limitée en 4G, deux codes couleurs bleus séparant la 5G de la 5G+ et du rose pour la connexion disponible en 3G.

Quant à la section Voix/SMS, on peut également y voir un peu plus clair avec l’indication de la disponibilité de la VoNR (voix sur 5G), celle de la VoLTE (voix sur 4G), mais aussi la qualité de couverture sur votre zone géographique avec une déclinaison de violet.

Bien sûr, l’opérateur continue d’apporter des précisions sur les débits maximums théoriques en bas de sa page, et rappelle que” les zones de couverture sont simulées de manière informatique, il est donc possible que certaines imprécisions existent. La couverture peut varier dans le temps, en raison de nombreux facteurs : la saison, les conditions météorologiques, le nombre d’utilisateurs, l’apparition d’un obstacle… ”

Mais avec davantage d’indications de couleur, la représentativité de la carte est foncièrement améliorée, même si l’opérateur n’indique pas vraiment à quoi correspond une “très bonne” couverture, probablement à une zone ou l’agrégation de fréquences est particulièrement forte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox