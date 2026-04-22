Freebox mini 4K : Free lance une nouveauté très pratique sur votre télécommande avec l’arrivée de Free TV

Avec l’arrivée de Free TV sur le player mini 4K de Free, l’opérateur a intégré une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire un choix clair lorsque vous utilisez votre télécommande.

Avec deux interfaces et deux applis TV disponibles, laquelle choisir ? La question se pose depuis peu sur Freebox mini 4K, puisque l’opérateur a intégré il y a quelques jours son application Free TV sur le petit player de l’opérateur. Sur la page d’accueil on peut choisir entre Free TV (la nouvelle interface unifiée) ou Freebox TV (l’ancienne application historiquement proposée), mais que se passe-t-il lorsque l’on appuie sur le bouton Free de la télécommande ?

En effet, sur les Freebox, appuyer sur ce bouton est généralement la garantie d’accéder directement à son application TV. Mais avec deux applications, comment faire ? Free a ainsi intégré une possibilité de faire un choix, directement, lorsque vous appuyez sur le bouton. On vous proposera ainsi de choisir quelle application il lancera, soit Free TV avec ses fonctionnalités spécifiques, soit Freebox TV si vous ne souhaitez pas basculer.

Heureusement, vous n’aurez pas forcément à faire le choix à chaque fois, vous pouvez en effet choisir de ne plus afficher le message et donc d’enregistrer votre choix pour assigner Free TV ou Freebox TV à votre bouton. Une solution assez pratique et logique donc, pour s’adapter à l’intégration d’une nouvelle application.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox