Free officialise le lancement de 3 nouvelles fonctionnalités très utiles sur la Freebox mini 4K malgré son ancienneté

Comme révélé dans nos lignes le 4 avril, Free officialise aujourd’hui la disponibilité de son application Free TV directement sur le Player TV de la Freebox mini 4K, ouvrant l’accès à l’offre Free TV+ incluse et à de nouvelles fonctions.

Free poursuit l’unification de son expérience TV sur l’ensemble de ses équipements. Depuis début avril, les abonnés de la Freebox mini 4K peuvent accéder directement à l’application Free TV depuis leur Player, sans passer par un appareil tiers. Une évolution qui permet de profiter pleinement de Free TV+ précise aujourd’hui, une offre enrichie qui regroupe plus de 300 chaînes, dont une vingtaine de chaînes thématiques issues notamment du groupe RMC ou encore de Rakuten. Au-delà du direct, l’offre s’appuie également sur un catalogue conséquent avec environ 45 000 programmes disponibles en replay. Les abonnés conservent en parallèle l’accès à Free Ciné, le service de streaming gratuit de l’opérateur, qui propose plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries inclus.

Mais cette mise à jour ne se limite pas au contenu. Elle s’accompagne aussi de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur, nous indique par ailleurs l’opérateur. “les abonnés peuvent désormais enregistrer leurs programmes grâce au

nPVR. Avec la fonction start-over, ils peuvent reprendre la lecture d’un programme depuis le début. Enfin, avec Free TV, les abonnés Freebox mini 4K peuvent également poursuivre sur leur mobile la lecture d’un programme commencé sur leur Player TV, pour une continuité d’usage simple et fluide entre les écrans.” L’app Free TV donc disponible sur la Freebox mini 4K après mise à jour en débranchant et rebranchant le Player TV, précisée l’opérateur. Free TV ne remplace toutefois pas Freebox TV, l’interface TV de la mini 4K, laquelle n’est plus commercialisée depuis plusieurs années.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox