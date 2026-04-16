TF1+ s’enrichit grâce à deux nouveaux partenariats

TF1+ s’enrichit grâce à deux nouveaux partenariats

Les archives emblématiques de l’INA désormais accessibles, ceux de NOVO19 attendus fin avril.

TF1+ accélère l’enrichissement de son catalogue. La plateforme du groupe TF1  intègre à présent les contenus de INA, avec plus de 1 000 programmes désormais disponibles gratuitement, sur simple création de compte. Ces archives couvrent plusieurs décennies de télévision et de société, entre culture populaire, sport et émissions emblématiques.  En parallèle, les contenus de NOVO19, nouvelle chaîne de la TNT, viendront compléter cette offre à partir du 30 avril sur TF1+. Une arrivée qui s’inscrit dans la stratégie de la plateforme, mêlant valorisation du patrimoine et diffusion de programmes récents. Aujourd’hui,  ce service de streaming en AVOD diffuse des chaînes linéaires du groupe et partenaires, mais aussi des chaînes FAST thématiques :

Chaînes TV

  • TF1
  • TMC
  • TFX
  • TF1 Séries Films
  • LCI
  • Arte
  • LCP – Public Sénat
  • La Chaîne L’Équipe
  • Le Figaro TV

Chaînes FAST / thématiques

  • Florent Pagny Voice
  • Lara Fabian Voice
  • Amel Bent Voice
  • Chanson Française Voice
  • Oldies Voice
  • Rock Voice
  • Soul Voice
  • Demain nous appartient
  • Ici tout commence
  • Plus belle la vie (encore plus belle)
  • Comédie+ Fiction
  • Les Secrets de…
  • Chante !
  • Sous le soleil
  • Foudre
  • Camping Paradis
  • Joséphine, ange gardien
  • Les Bracelets rouges
  • Je te promets
  • Balthazar
  • Alice Nevers
  • Le destin de Lisa
  • Mamans & célèbres
  • La Villa des cœurs brisés
  • Danse avec les stars
  • LOLlywood
  • Mask Singer
  • Super Nanny
  • Baby Boom
  • Les Enfoirés
  • Les Restos du Cœur
  • Mighty Express

Source : Ouest France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Maxime Raby