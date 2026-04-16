TF1+ s’enrichit grâce à deux nouveaux partenariats
Les archives emblématiques de l’INA désormais accessibles, ceux de NOVO19 attendus fin avril.
Les archives emblématiques de l’INA désormais accessibles, ceux de NOVO19 attendus fin avril.
TF1+ accélère l’enrichissement de son catalogue. La plateforme du groupe TF1 intègre à présent les contenus de INA, avec plus de 1 000 programmes désormais disponibles gratuitement, sur simple création de compte. Ces archives couvrent plusieurs décennies de télévision et de société, entre culture populaire, sport et émissions emblématiques. En parallèle, les contenus de NOVO19, nouvelle chaîne de la TNT, viendront compléter cette offre à partir du 30 avril sur TF1+. Une arrivée qui s’inscrit dans la stratégie de la plateforme, mêlant valorisation du patrimoine et diffusion de programmes récents. Aujourd’hui, ce service de streaming en AVOD diffuse des chaînes linéaires du groupe et partenaires, mais aussi des chaînes FAST thématiques :
Source : Ouest France