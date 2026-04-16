TF1+ s’enrichit grâce à deux nouveaux partenariats

TF1+ accélère l’enrichissement de son catalogue. La plateforme du groupe TF1 intègre à présent les contenus de INA, avec plus de 1 000 programmes désormais disponibles gratuitement, sur simple création de compte. Ces archives couvrent plusieurs décennies de télévision et de société, entre culture populaire, sport et émissions emblématiques. En parallèle, les contenus de NOVO19, nouvelle chaîne de la TNT, viendront compléter cette offre à partir du 30 avril sur TF1+. Une arrivée qui s’inscrit dans la stratégie de la plateforme, mêlant valorisation du patrimoine et diffusion de programmes récents. Aujourd’hui, ce service de streaming en AVOD diffuse des chaînes linéaires du groupe et partenaires, mais aussi des chaînes FAST thématiques :

Chaînes TV

TF1

TMC

TFX

TF1 Séries Films

LCI

Arte

LCP – Public Sénat

La Chaîne L’Équipe

Le Figaro TV

Chaînes FAST / thématiques

Florent Pagny Voice

Lara Fabian Voice

Amel Bent Voice

Chanson Française Voice

Oldies Voice

Rock Voice

Soul Voice

Demain nous appartient

Ici tout commence

Plus belle la vie (encore plus belle)

Comédie+ Fiction

Les Secrets de…

Chante !

Sous le soleil

Foudre

Camping Paradis

Joséphine, ange gardien

Les Bracelets rouges

Je te promets

Balthazar

Alice Nevers

Le destin de Lisa

Mamans & célèbres

La Villa des cœurs brisés

Danse avec les stars

LOLlywood

Mask Singer

Super Nanny

Baby Boom

Les Enfoirés

Les Restos du Cœur

Mighty Express

Source : Ouest France