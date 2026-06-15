Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne sportive débarque gratuitement sur Pluto TV

Le sumo s’invite à Paris avec SUMO Paris 2026, un événement diffusé gratuitement sur Pluto TV et accessible sur de nombreux supports connectés.

Pluto TV continue d’élargir son offre en intégrant un événement sportif majeur directement dans son catalogue gratuit. Avec SUMO Paris 2026, la plateforme propose une immersion dans l’un des sports traditionnels les plus emblématiques du Japon, dans un format événementiel pensé pour le direct. Depuis l’Accor Arena de Paris, les téléspectateurs pourront revivre une compétition réunissant plus de 40 lutteurs professionnels, les rikishi, engagés dans une série de combats rapides et particulièrement physiques, jusqu’à la grande finale s’étant déroulée le 14 juin.

Avec cette programmation spéciale, Pluto TV cherche à rendre accessible un sport souvent peu diffusé en Europe. Le format en direct a permis ce weekend de suivre l’intensité des combats et la progression des athlètes tout au long de l’événement, dans une logique de spectacle continu. Heureusement, la chaîne rediffuse les évènements s’étant déroulé encore aujourd’hui, alors que la finale a déjà eu lieu.

Pluto TV est accessible gratuitement sur de nombreux supports : navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. La plateforme est également disponible sur les Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K, permettant un accès direct via les environnements Android TV. Les abonnés peuvent ainsi suivre SUMO Paris 2026 sans abonnement supplémentaire, directement depuis leur téléviseur ou leur appareil connecté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox