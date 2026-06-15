Abonnés Freebox : une nouvelle technologie débarque sur la boutique dédiée aux Smart TV de votre espace client

Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à une nouvelle série de téléviseurs Samsung Mini LED 4K, disponibles en paiement échelonné sur 30 mois.

Une nouvelle gamme de téléviseurs 4K Mini LED est désormais proposée dans la boutique dédiée aux abonnés Free. Signée Samsung, cette série 2026 baptisée M70H se décline en plusieurs diagonales, de 43 à 85 pouces, avec un positionnement agressif mêlant paiement échelonné et offres de remboursement pouvant atteindre 150 euros.

La gamme mise en avant repose sur la technologie Mini LED, censée offrir une luminosité plus précise et mieux contrôlée que les dalles LED classiques. Elle remplace la gamme QLED habituellement proposée par Samsung aux abonnés Freebox. Chaque modèle embarque un processeur Mini LED 4K destiné à optimiser automatiquement les contenus pour un rendu en ultra haute définition. Samsung met également en avant plusieurs fonctionnalités comme Pure Spectrum Color, pour une reproduction des couleurs plus fidèle, ainsi que Vision AI Companion, un assistant intégré permettant d’interagir directement avec le téléviseur à la voix.

Les téléviseurs sont proposés dans la boutique Freebox avec un paiement initial réduit, complété par des mensualités sur 30 mois. Le modèle 43 pouces est par exemple affiché à 119 euros après remboursement, puis 10,99 euros par mois.

Les autres modèles suivent la même logique ainsi, voici la gamme en entier:

43 pouces : 169 euros puis 10,99 euros/mois

50 pouces : 209 euros puis 12,99 euros/mois

55 pouces : 239 euros puis 13,99 euros/mois

65 pouces : 249 euros puis 17,99 euros/mois

75 pouces : 419 euros puis 25,99 euros/mois

85 pouces : 689 euros puis 36,99 euros/mois

Selon les diagonales, une offre de remboursement est également proposée, allant de 50 à 150 euros, à condition d’en faire la demande après l’achat.

Ce modèle embarque nativement l’application Free TV permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. La boutique se trouve directement dans votre espace abonné Freebox, connectez-vous-y et cliquez sur “Télévision”, puis “Smart TV Samsung”.

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox