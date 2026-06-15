Le saviez-vous : votre Freebox dispose de deux modes cachés pour tenter de résoudre une panne vous même

“Avez-vous tenté de redémarrer votre Freebox” ? Bien sûr, mais avez-vous essayé ces deux redémarrages spéciaux ? Pas sûr.

Connexion instable, services qui ne répondent plus ou comportement inhabituel de votre Freebox… Avant de contacter l’assistance, il existe une solution intégrée qui peut parfois suffire à remettre votre box sur pied : le démarrage en mode Secours ou la réinitialisation aux paramètres d’usine. Ces deux options permettent de diagnostiquer ou corriger certains dysfonctionnements directement depuis votre Freebox, sans intervention technique.

Une réinitialisation accessible depuis Freebox OS

Toutes les Freebox permettent d’accéder à des options avancées de redémarrage directement depuis l’interface Freebox OS.

Pour y accéder :

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur mafreebox.freebox.fr.

Connectez-vous avec votre mot de passe administrateur.

Cliquez sur Paramètres de la Freebox.

Passez en Mode simplifié si nécessaire.

Ouvrez Réinitialiser la Freebox.

Deux choix principaux vous sont alors proposés :

Redémarrage en mode Secours : la Freebox démarre avec certains paramètres et services désactivés afin de faciliter le diagnostic, sans supprimer votre configuration.

Redémarrage avec paramètres d’usine : la Freebox revient à son état d’origine et efface la configuration appliquée sur la box.

À noter que si votre Freebox dispose d’un disque dur intégré, celui-ci pourra être temporairement désactivé pendant l’opération. Un formatage peut également être proposé, ce qui supprimera l’ensemble des données stockées, y compris les éventuels enregistrements TV.

Les abonnés équipés notamment d’une Freebox Révolution ou d’une Freebox mini 4K peuvent aussi lancer ces modes directement depuis le Server.

Voici la manipulation :

Débranchez puis rebranchez électriquement votre Server.

Dès l’apparition du logo Free, appuyez rapidement sur une touche tactile située sur le boîtier.

Un menu de démarrage apparaît alors avec plusieurs options :

Démarrage normal : redémarrage classique ;

Démarrage secours : lancement avec certains services désactivés ;

Paramètres d’usine : réinitialisation complète.

Il suffit ensuite de naviguer avec les commandes tactiles pour valider votre choix.

Le mode secours est souvent le bon premier réflexe Free recommande généralement de commencer par le mode Secours lorsqu’un problème apparaît. L’idée est simple : démarrer la Freebox dans un environnement allégé pour vérifier si le dysfonctionnement disparaît.

Si tout fonctionne normalement dans ce mode, un redémarrage classique peut ensuite suffire à retrouver une box pleinement opérationnelle. Si le problème revient, il peut alors être pertinent d’envisager une réinitialisation complète aux paramètres d’usine.

“Nous vous conseillons de procéder à un Démarrage secours en cas de dysfonctionnement avancé. Si ce dernier semble résolu, procédez à un redémarrage simple afin de recharger vos paramètres et de constater si votre Freebox est pleinement fonctionnelle. Si le dysfonctionnement réapparaît, optez alors pour un démarrage avec Paramètres d’usine”, explique Free.

Le mode secours désactive temporairement les paramètres et services, permettant de diagnostiquer les problèmes.Si le problème persiste, une réinitialisation aux paramètres d’usine peut être donc être envisagée.En suivant ces étapes, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes courants avec votre Freebox. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter par exemple l’assistance de proximité de l’opérateur, Free Proxi ou par téléphone au 3244.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox