Free prépare une autre évolution pour les “Pages Perso”

Après le HTTPS, Free va déployer le PHP 8.5 pour les Pages Perso Free.

Au lendemain de la publication de notre article consacré à la généralisation du HTTPS sur les Pages Perso Free, l’opérateur nous a apporté une précision sur les prochaines évolutions prévues pour ce service historique lancé en 1999.

Free indique ainsi qu’il prévoit de généraliser dans les semaines à venir la prise en charge de PHP 8.5 sur les Pages Perso. Par ailleurs, Cette disponibilité a été annoncée ce 15 juin pour la plateforme regroupant les comptes créés depuis janvier 2026. Cette évolution permettra aux utilisateurs de profiter d’une version plus récente de PHP, avec à la clé des améliorations en matière de performances, de sécurité et de compatibilité avec les applications web modernes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox