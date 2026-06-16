Freebox : qu’est-ce que la nouvelle fonction Steering Wi-Fi et faut-il activer le nouveau mode expérimental ?

Avec la mise à jour 4.12.1 des Freebox, Free introduit le Steering Wi-Fi et son mode expérimental. Une fonction discrète mais qui pourrait améliorer la connexion de certains appareils, notamment dans les logements équipés de répéteurs Wi-Fi. Voici comment elle fonctionne et comment l’activer.

La dernière mise à jour des Freebox apporte une nouveauté qui risque de passer inaperçue pour beaucoup d’abonnés : le Steering Wi-Fi en mode expérimental. Accessible depuis Freebox OS, cette option vise à mieux répartir les appareils entre les différents points d’accès et bandes Wi-Fi disponibles dans le logement.

Pour comprendre son intérêt, il faut d’abord savoir ce qu’est le Steering Wi-Fi. Dans un logement équipé d’une Freebox et éventuellement d’un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi, plusieurs réseaux sont en réalité disponibles simultanément. Pourtant, smartphones, objets connectés, ordinateurs ou téléviseurs ne choisissent pas toujours le meilleur point d’accès. Il arrive ainsi qu’un appareil reste connecté à la Freebox située à l’autre bout de la maison alors qu’un répéteur beaucoup plus proche est disponible. Résultat : débits plus faibles, stabilité réduite et parfois coupures.

Le Steering Wi-Fi a précisément pour mission d’éviter ce comportement. Il guide les équipements vers le point d’accès ou la bande de fréquence la plus adaptée afin d’optimiser la qualité de connexion. Jusqu’à présent, cette fonction reposait principalement sur les standards Wi-Fi 802.11k et 802.11v sur les Freebox. Le problème est que de nombreux appareils, notamment certains objets connectés d’entrée de gamme (Tuya, Xiaomi), ne les prennent pas correctement en charge.

Pourquoi Free ajoute un mode expérimental

Depuis plusieurs mois, Free travaille sur une méthode plus agressive permettant d’orienter également les appareils incompatibles avec ces standards. Le nouveau mode expérimental intégré à la version 4.12.1 correspond justement à ces travaux. Comme l’indique Free dans l’interface, la Freebox tente alors « d’optimiser la connexion de tous les appareils ». En contrepartie, certains équipements peuvent subir de brèves déconnexions lorsqu’ils sont déplacés d’un point d’accès à un autre. C’est la raison pour laquelle Free présente encore cette fonctionnalité comme expérimentale.

Pour accéder au réglage :

Connectez-vous à Freebox OS ;

Rendez-vous dans Paramètres avancés ;

Ouvrez la rubrique Wi-Fi ;

Cliquez sur Steering Wi-Fi.

La fenêtre suivante apparaît :

Trois choix sont alors proposés :

Désactivé

Les appareils choisissent eux-mêmes le point d’accès et la bande Wi-Fi auxquels ils se connectent. C’est le mode le moins interventionniste.

Mode par défaut (recommandé)

La Freebox utilise les mécanismes standards du Wi-Fi pour suggérer aux appareils compatibles le meilleur point d’accès ou la meilleure bande disponible, sans provoquer de déconnexion notable.

Mode expérimental

La Freebox intervient davantage afin d’optimiser également le comportement des appareils non compatibles avec les standards de pilotage Wi-Fi. Certains équipements peuvent toutefois connaître une courte déconnexion lors d’un changement de point d’accès.

Faut-il l’activer ?

Pour la majorité des abonnés, le mode par défaut reste le meilleur choix. En revanche, le mode expérimental peut être intéressant si vous utilisez un ou plusieurs répéteurs Free et que vous constatez régulièrement que certains appareils restent connectés à la mauvaise borne Wi-Fi, malgré un signal plus performant disponible à proximité. Comme son nom l’indique, cette option reste toutefois en phase de validation. Si vous remarquez des déconnexions inhabituelles sur certains équipements, il suffit de revenir au mode recommandé en quelques clics.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox