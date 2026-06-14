27 ans après son lancement, l’un des plus anciens services de Free fait enfin sa mise à niveau

Les Pages Perso Free franchissent une étape importante. Après plusieurs mois de migration discrète, les sites hébergés gratuitement par l’opérateur affichent désormais un certificat de sécurité HTTPS, mettant fin à une longue anomalie sur le web moderne.

Longtemps restées bloquées en HTTP, les Pages Perso Free semblent avoir définitivement basculé vers le HTTPS. Selon nos constatations ainsi que plusieurs remontées d’abonnés, les sites hébergés via ce service historique de Free affichent désormais un certificat de sécurité valide dans les navigateurs web.

Cette évolution peut paraître anodine, mais elle était particulièrement attendue. Depuis plusieurs années, les navigateurs comme Chrome, Firefox ou Safari signalent les sites non sécurisés en HTTP, ce qui pouvait inquiéter les visiteurs et nuire à la crédibilité des pages concernées. Le protocole HTTPS permet de chiffrer les échanges entre le navigateur et le serveur et constitue aujourd’hui le standard du web. La transition semble désormais achevée puisque les Pages Perso Free accessibles via les adresses personnelles des abonnés bénéficient d’un cadenas de sécurité et d’une connexion chiffrée.

Un service historique toujours proposé aux abonnés Freebox

Si Free ne permet plus depuis début 2024 aux personnes non abonnées de créer gratuitement une adresse e-mail Free ou une Page Perso, ces services continuent d’être proposés aux abonnés Freebox actifs. Les Pages Perso constituent l’un des plus anciens services de l’opérateur, qui remontent quasiment aux origines de l’opérateur en 1999. Elles permettent d’héberger gratuitement un site web personnel, associatif ou familial.

Pour gérer leur compte, les abonnés peuvent passer par leur Espace Abonné Freebox. L’opérateur met également à disposition une page dédiée baptisée « Compte accès libre », accessible depuis son site internet. Celle-ci permet notamment de modifier l’adresse postale associée à un compte Free en cas de perte de mot de passe ou encore de demander la suppression d’une Page Perso.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox