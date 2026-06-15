Free Mobile lance un nouveau forfait Série Free boosté avec services inclus, le prix change aussi

Quelques semaines après avoir augmenté son tarif à 11,99€/mois pour 140 Go, Free fait à nouveau évoluer son forfait Série Free. Les nouveaux abonnés profitent désormais de davantage de data, mais devront également payer un euro supplémentaire chaque mois.

Nouvelle retouche pour le forfait Série Free. Après avoir successivement proposé 120 Go puis 140 Go de données mobiles en France métropolitaine, l’opérateur enrichit une nouvelle fois son offre. Désormais, les nouveaux abonnés bénéficient de 160 Go en 5G pour 12,99€/mois pendant un an. L’évolution est donc double puisque Free ajoute 20 Go de données supplémentaires par rapport à la précédente formule, mais augmente également le prix mensuel d’un euro. Il s’agit de la troisième modification du forfait en l’espace de quelques semaines afin de s’aligner sur les mouvements de la concurrence.

Pour le reste, les caractéristiques demeurent inchangées, les abonnés disposent toujours des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que de 30 Go utilisables en 4G ou 5G depuis l’Europe et les DOM, avec les communications incluses depuis ces destinations. L’opérateur conserve également plusieurs services intégrés sans surcoût. L’option eSIM Watch reste incluse pour les montres connectées compatibles, tout comme Free mVPN et l’accès à l’application Free TV permettant de regarder plus de 300 chaînes.

Comme auparavant, cette formule est proposée sans engagement. Au terme des douze premiers mois, les abonnés basculeront automatiquement vers le Forfait Free 5G+ de l’opérateur. Sur le marché des forfaits intermédiaires, et à titre de comparaison, RED by SFR propose actuellement 150 Go en 5G à 11,99€/mois, tandis que B&You commercialise 150 Go en 5G à 13,99€/mois. Du côté de Sosh, l’offre équivalente est affichée à 13,99€/mois mais avec un accès limité à la 4G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox