Rachat de SFR : Bouygues Telecom détaille une transformation majeure du marché des télécoms

Bouygues Telecom se projette dans un marché à trois opérateurs et défend une vision où consolidation rime avec amélioration des infrastructures.

Un peu plus d’une semaine après la signature du protocole d’accord entre Altice et le consortium composé de Bouygues Telecom, Free et Orange, le directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting, insiste sur la portée d’une opération encore loin d’être finalisée mais déjà structurante pour l’ensemble du secteur. Si l’accord marque une étape clé, le projet reste soumis à de nombreuses validations, notamment auprès de l’ARCEP et des autorités de concurrence. Pour Bouygues Telecom, il s’agit avant tout d’une transformation de fond du marché français des télécoms, dans un contexte de marché désormais mature, confie son directeur général au micro de BFM Business.

« Effectivement, on a franchi une étape importante avec ce Mémorandum of Understanding, c’est cet accord avec Altice. Il reste effectivement, on va enclencher maintenant, une série de démarches pour obtenir des autorisations auprès des instances compétentes, notamment l’instance des concurrences ou ARCEP. Mais déjà, c’est quelque chose d’extrêmement structurant pour l’écosystème télécoms français. » Dans cette logique, Bouygues Telecom estime que la consolidation doit surtout permettre de redonner des capacités d’investissement aux opérateurs, notamment sur les infrastructures numériques et les fréquences, afin d’améliorer la qualité et la résilience des réseaux.

« Nous allons, côté Bouygues Télécom, c’est vrai (…) pouvoir effectivement investir davantage au service de la performance de nos réseaux, la résilience et la souveraineté comme nous avons également fait lorsque nous achetons des fréquences. C’est extrêmement important parce qu’on va également pouvoir émettre sur nos réseaux existants davantage de fréquences. » Cette dynamique s’accompagnerait d’un changement d’échelle majeur pour Bouygues Telecom, qui récupérerait plusieurs millions de clients ainsi que l’ensemble des activités B2B de SFR, renforçant sa position sur le marché.

« Nous allons pouvoir effectivement récupérer (…) un peu plus de 6 millions de clients grand public, mobile et fixe, l’ensemble de l’activité B2B de SFR. » L’opérateur deviendrait ainsi un numéro deux consolidé, tout en conservant son positionnement de challenger, avec une ambition centrée sur la qualité de service et les investissements réseau.

La transition des clients SFR est pensée comme un processus progressif et sans rupture. Bouygues Telecom met en avant une migration fluide, reposant sur des technologies déjà éprouvées lors de précédentes intégrations de MVNO, permettant un changement d’opérateur sans modification de carte SIM ni interruption de service. « Ce que l’on travaille, c’est la façon de pouvoir faire en sorte que les abonnés SFR deviennent Bouygues Télécom de manière extrêmement fluide et transparente pour eux. » Et plus concrètement : « De manière extrêmement fluide où la veille vous êtes SFR, le lendemain, vous rallumez votre mobile, vous êtes Bouygues Telecom. » L’opérateur réitérant également l’affirmation selon laquelle les prix n’augmenteraient pas nécessairement.

Cette transformation s’inscrit dans un calendrier long, conditionné par les autorisations réglementaires, avec un démarrage envisagé à partir de fin 2027 ou début 2028, suivi d’une migration pouvant s’étaler sur environ 30 mois. « Le quand, c’est une fois, ça démarrera une fois que toutes les autorisations auront pu être obtenues, si bien sûr elles sont obtenues, c’est à partir de fin 2027, début 2028, on pense. »

Le volet social s’inscrit également dans cette temporalité longue, avec des garanties données aux salariés de SFR et une continuité d’activité pendant toute la phase de transition. « On garantit l’emploi des collaborateurs de SFR jusqu’au début 2029, que ce soit par l’emploi qu’ils ont aujourd’hui ou par des offres d’emploi qu’on leur fera chez les acheteurs concernés. »

Au-delà du rachat, Bouygues Telecom défend une vision de consolidation du secteur comme levier d’investissement et de modernisation. L’objectif affiché est de transformer en profondeur l’économie des télécoms français, en renforçant la qualité des réseaux et la capacité d’innovation, tout en organisant une transition progressive pour les clients comme pour les salariés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox