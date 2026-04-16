Orange s’allie à Nokia et Nvidia pour rendre plus intelligents et efficaces ses réseaux mobiles, le spectre au coeur de l’innovation

L’opérateur historique français renforce sa collaboration avec Nokia autour des réseaux radio intelligents (AI-RAN), avec le soutien des infrastructures IA de NVIDIA. Objectif : améliorer les performances, réduire la consommation énergétique et préparer la transition vers la 6G.

Orange franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de ses réseaux mobiles. L’opérateur a annoncé le 15 avril un partenariat renforcé avec Nokia, visant à co-développer et tester des technologies dites d’AI-RAN (Radio Access Network piloté par l’IA), en s’appuyant sur les capacités de calcul de NVIDIA. Cette collaboration doit permettre d’explorer concrètement les apports de l’IA dans la gestion des réseaux radio. Parmi les pistes étudiées figurent l’amélioration de l’efficacité spectrale, un enjeu clé pour optimiser l’usage des fréquences , mais aussi l’optimisation prédictive des performances radio ou encore l’émergence de nouveaux services, comme la détection et la communication intégrées (ISAC).

Concrètement, Orange et Nokia vont travailler sur l’intégration étroite de l’IA dans les équipements radio, notamment grâce à l’utilisation de processeurs basés sur GPU. L’objectif est de rendre les réseaux plus intelligents et plus autonomes, capables d’ajuster en temps réel des paramètres essentiels comme l’allocation des ressources, le beamforming ou la gestion de la puissance.

« Orange s’engage à construire des réseaux plus efficaces, adaptables et durables. […] Cette collaboration est une étape importante dans notre stratégie réseau à long terme », a déclaré Laurent Leboucher, directeur technique du groupe. Il souligne notamment le rôle de l’IA pour améliorer « l’efficacité spectrale et énergétique » tout en ouvrant la voie à des capacités avancées comme l’optimisation prédictive.

Au-delà des gains immédiats, ce partenariat s’inscrit aussi dans la préparation de la prochaine génération de réseaux mobiles. À mesure que l’industrie se projette vers la 6G, Orange et Nokia entendent développer des solutions capables d’exploiter au mieux les futures bandes de fréquences, notamment au-delà de 6 GHz, tout en assurant une transition progressive grâce à des architectures logicielles. Pour Pallavi Mahajan, directrice technologie et IA chez Nokia, « l’IA transforme la manière dont les réseaux sont conçus, en apportant de nouveaux niveaux d’intelligence et de flexibilité ». Elle estime que ces travaux communs seront déterminants pour faire émerger des réseaux « cognitifs » et entièrement pilotés par l’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox