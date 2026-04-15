Freebox TV : une nouvelle chaîne s’ajoute à un pack déjà bien fourni

Une nouvelle chaîne engagée fait son entrée chez Free.

La chaîne Russia’s Future rejoint le pack russophone de Freebox TV, une offre destinée aux expatriés et aux publics russophones, proposée à 4,99 euros par mois. Lancée le 3 juin 2025 à Paris, Russia’s Future est une initiative portée par Ioulia Navalnaïa, veuve de Alexeï Navalny, opposant au régime de Vladimir Poutine, en collaboration avec Reporters sans frontières.

Présentée depuis le siège de l’ONG, la chaîne se veut un média engagé, avec un objectif clair : promouvoir la liberté d’expression et proposer une alternative aux médias contrôlés par le pouvoir russe. Son arrivée sur Freebox TV marque une nouvelle étape dans sa distribution, avec une accessibilité élargie directement depuis les box des abonnés. Vous pouvez la retrouver sur le canal 716. Le pack russophone de Free s’adresse principalement aux expatriés et aux locuteurs russes souhaitant accéder à des contenus variés, allant de l’information au divertissement et comprend donc aujourd’hui 15 chaînes.

On y retrouve notamment des chaînes d’information comme Svoboda, Svoboda News, Gordon Live ou Belarus Tomorrow, des chaînes généralistes telles que TV Rain, CTC International ou Domashniy International mais aussi des contenus de divertissement avec TNT Russia, Peretz, Detective TV ou encore Tiji Russia.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox