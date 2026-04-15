Free intègre deux nouvelles chaînes linéaires sans surcoût dans les Freebox et Free TV+

Une chaîne pour les mélomanes et une autre pour les russophones curieux débarquent gratuitement dans Free TV+.

Le catalogue de chaînes des abonnés Free s’élargit. En plus de trois chaînes accessibles à tous, l’opérateur a ajouté deux nouvelles chaînes incluses pour ses abonnés Free TV+ (détenteurs d’une Freebox ou d’un forfait Free Mobile 5G+, Série Free ou Max). Ainsi, vous pouvez dès à présent découvrir Music Box Classic et Svoboda+.

Lancée en janvier 2024, Music Box Classic s’est spécialisée dans un créneau bien précis : les clips iconiques qui ont marqué plusieurs générations. De la pop des années 80 aux hits des années 2000, la chaîne propose une programmation centrée sur les incontournables de ces décennies. Sa particularité : une diffusion en Full HD remasterisée, qui redonne un coup de jeune à des images souvent vieillissantes. Un détail qui change tout pour des clips initialement conçus pour des téléviseurs bien moins exigeants. Vous pouvez la retrouver sur le canal 278.

Quant à Svoboda+, il s’agit d’une chaîne lancée par Reporter Sans Frontières. Il s’agit d’une chaîne russophone, originalement issue du bouquet satellite Svoboda, Svoboda+, “allie analyses politiques pointues et contenus culturels et de voyage plus accessibles, pour un résultat à la fois informatif et captivant” annonce l’ONG. Contrairement aux deux autres chaînes Svoboda incluses dans le pack Russophone, cette chaîne est disponible en accès libre sur le canal 717.

Ces deux chaînes sont donc incluses sans surcoût dans Free TV+, accessibles sur tous les supports y compris les Freebox, pour les abonnés Free Mobile et Freebox. Les abonnés Free TV classique (version gratuite sans abonnement Free) n’y ont cependant pas accès.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox