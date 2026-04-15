Free lance 3 nouvelles chaînes TV gratuites sur les Freebox et Free TV pour tous

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, Free Mobile et même au-delà, Free continue d’étoffer son offre TV accessible gratuitement en intégrant plusieurs nouvelles chaînes, entre contenus sportifs, et poker.

Free enrichit encore son offre TV accessible à tous. L’opérateur vient d’ajouter plusieurs nouvelles chaînes thématiques sur ses Freebox (Pop, Révolution, Ultra, Delta, mini 4K etc) mais aussi sur son application Free TV, disponible gratuitement pour les non abonnés Free, avec un mélange de sport, poker et contenus internationaux. D’un côté, les amateurs de sport et de divertissement retrouvent désormais deux nouvelles chaînes issues de l’écosystème Winamax. La chaîne Winamax Sport TV (canal 184) propose des contenus autour du sport, tandis que Winamax Poker (canal 185) met en avant tournois, analyses et émissions dédiées au poker. À cela s’ajoute SoFoot+ (canal 186), déclinaison vidéo du média So Foot, avec des formats originaux et documentaires autour du football.

Toutes ces chaînes sont proposées sans surcoût et accessible au plus grand nombre, que ce soit sur Freebox ou via l’application Free TV. Une manière pour l’opérateur de continuer à enrichir son catalogue et surtout de compenser des départs le 14 avril de chaînes FAST de son offre, à savoir Familles en scène (canal 93), Popcorn (canal 100), Les Secrets de nos régions (canal 217), Ça chauffe en cuisine (canal 254) et Pure Metal TV (canal 270).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox