Free Max : deux zones d’ombres enfin levées sur le forfait tout illimité de Free Mobile

Avec le lancement de Free Max il y a deux semaines, certaines questions restaient en suspens, notamment autour de la migration.

Le tout nouveau forfait Free Max peut apparaître comme une option très alléchante, tant en tant que forfait premium tout illimité pour remplacer une box ou pour ceux qui veulent profiter de l’illimité à l’international par exemple. Mais certaines questions restaient jusque là sans réponse, notamment pour ce qui est de prendre un forfait sur une période restreinte, tant dans le cadre d’une migration que d’un nouvel abonnement.

Un délai pour conserver le forfait Free Max après une migration

L’une des questions qui nous revenait assez régulièrement est la possibilité de migrer temporairement vers un forfait Free Max, par exemple pour passer en illimité pour un mois ou pour une période de vacance. Si la migration reste gratuite dans ce sens (forfait 2€ ou 5G+ vers Free Max), il faut cependant noter que vous devrez patienter trois mois avant de pouvoir retourner directement sur votre offre précédente.

C’est une limitation qui était déjà annoncée pour les abonnés au forfait à 2€. Free nous a cependant confirmé que cette restriction existe bel et bien également dans le cadre d’une migration depuis le forfait Free 5G+. Pour rappel, le retour au forfait précédent occasionne également des frais de 10€.

Peut-on souscrire au forfait Free Max pendant un mois sur une borne ?

Sur les bornes de l’opérateur, déployées à travers la France et dans ses boutiques, il est possible de souscrire au forfait Free 5G+ à 19.99€/mois pour un seul mois, avec une résiliation automatique, et ce depuis longtemps. Qu’en est-il pour le forfait Free Max ?

Selon nos propres constatations, l’option n’est pas disponible sur les bornes pour l’heure. Ainsi, si vous souhaitez souscrire à un forfait Free Max pour un seul mois, il vous faudra résilier vous même l’offre avant le renouvellement, comme pour n’importe quel autre forfait sans engagement.

Ci dessus, l’option n’apparaît pas quand on sélectionne Free Max, mais apparaît lorsque l’on sélectionne le forfait Free 5G+ (ci-dessous)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox