Abonnés Bouygues Telecom : attention à ce mail, votre opérateur peut vous ajouter automatiquement une option à 3€

Si vous n’êtes pas vigilant, vous pouvez vous retrouver avec une solution antivirus payante que vous n’avez pas demandé chez Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom ajoute une nouvelle option payante à certains de ses forfaits mobiles. Plusieurs abonnés ont récemment reçu un email les informant de l’intégration automatique de la solution antivirus Norton, avec à la clé une hausse de 3 euros par mois sur leur facture.

Dans le message envoyé aux clients concernés, l’opérateur présente cette évolution comme un avantage. Il s’agit en réalité de l’ajout de la suite de sécurité Norton, qui permet de protéger jusqu’à cinq appareils contre les virus et les menaces en ligne. Si le premier mois est offert, la facturation démarre automatiquement dès le deuxième mois. Dans les cas observés, cela correspond à une mise en paiement à partir du 27 mai, avec un surcoût de 3 euros mensuels.

Ce type d’évolution n’est pas inédit. Depuis plusieurs années, les opérateurs télécoms ont pris l’habitude d’ajouter des options à leurs forfaits, qu’il s’agisse de données mobiles supplémentaires ou de services annexes. Une manière d’augmenter les tarifs tout en présentant ces changements comme des enrichissements d’offre. Dans les faits, ces ajouts ne sont pas obligatoires, mais ils nécessitent une action de la part du client pour être refusés.

Comment refuser l’option

Bonne nouvelle toutefois pour les abonnés concernés : il est possible de refuser cette option sans frais. Bouygues Telecom laisse un délai allant jusqu’à la fin du deuxième mois suivant l’activation pour s’y opposer.

Dans les exemples remontés, cela correspond à une date limite fixée au 27 juin, mais celle-ci peut varier selon les cas. Passé ce délai, l’option est considérée comme acceptée et continue d’être facturée.

Cette modification ne touche pas l’ensemble des abonnés Bouygues Telecom, mais seulement une partie d’entre eux. Il est donc recommandé de vérifier attentivement les emails reçus, y compris dans les courriers indésirables, afin de savoir si votre forfait est concerné.

Comme souvent avec ce type d’évolution, l’information passe principalement par un message électronique, qui peut facilement passer inaperçu. Pourtant, sans réaction de votre part, la hausse de tarif sera bien appliquée.

Dites @bouyguestelecom c’est quel niveau de fils-de-puterie de me faire prendre un “avantage” qui me coutera 3€ par mois sans me le demander?

Et si je loupe le mail qui est arrivé dans les spams (contrairement aux autres de chez vous!) c’est automatiquement accepté. pic.twitter.com/Pig4sdepfh — Jonathan Schemoul (@jon1012) April 17, 2026

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox