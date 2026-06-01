Iliad fête ses 8 ans en Italie avec deux forfaits XXL à prix fixe

Jusqu’au 30 juin, iliad propose à nouveau ses offres TOP 250 PLUS et TOP 300 PLUS. Deux formules sans engagement qui misent sur une enveloppe internet particulièrement généreuse et sur la promesse devenue emblématique de l’opérateur : un prix qui reste le même au fil du temps.

À l’occasion de son huitième anniversaire en Italie, Iliad remet en avant ce qui a fait son succès : des forfaits généreux, sans engagement et avec la promesse d’un tarif qui ne change pas dans le temps. Pour marquer l’événement, l’opérateur lance également un nouveau spot publicitaire avec Megan Gale, tout en ressortant deux de ses offres mobiles les plus populaires.

Deux forfaits riches en data pour célébrer l’anniversaire d’iliad

Disponibles du 28 mai au 30 juin 2026, les offres TOP 250 PLUS et TOP 300 PLUS s’adressent aussi bien aux nouveaux abonnés qu’aux clients souhaitant changer de formule.

La première, TOP 250 PLUS, est proposée à 9,99 € par mois. Elle comprend 250 Go de data en Italie, la compatibilité 5G et VoLTE, ainsi que les appels et SMS illimités. Les abonnés bénéficient également de 25 Go utilisables en Europe.

De son côté, TOP 300 PLUS affiche un tarif de 11,99 € par mois. Elle reprend les mêmes services avec une enveloppe portée à 300 Go en Italie et 30 Go en Europe.

Comme toujours chez Iliad, ces forfaits sont sans engagement et reposent sur la promesse du « pour toujours », l’opérateur garantissant que le prix ne sera pas modifié après la souscription.

Pour accompagner cette opération commerciale, iliad diffuse un nouveau spot publicitaire, deuxième chapitre de sa campagne « Peu de choses sont éternelles ». On y retrouve une nouvelle fois Megan Gale, qui met en avant les réalisations de l’opérateur plutôt que les promesses marketing.

Le film rappelle notamment que le réseau propriétaire d’iliad couvre désormais 99 % de la population italienne, que son service client est basé en Italie et que les abonnés connaissent à tout moment le montant exact de leur facture. En parallèle, iliad prévoit plusieurs opérations sur les réseaux sociaux autour de son huitième anniversaire, notamment avec la pâtisserie virale Ugly Cakes, dont les créations personnalisées mettront en avant les valeurs de la marque à travers des contenus réalisés avec différents créateurs et influenceurs italiens.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox