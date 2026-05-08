Roi de la provoc, Iliad attaqué après avoir mis en scène l’ex-icône publicitaire d’un géant concurrent des télécoms

La nouvelle campagne publicitaire d’Iliad Italia avec Megan Gale provoque déjà une vive réaction de la concurrence. En récupérant l’une des figures publicitaires les plus connues de l’histoire des télécoms italiens, Iliad cherche manifestement plus que jamais à provoquer.

“Tout change. Tout le monde peut changer. Mais tout le monde n’aime pas le changement Et vous ?”, c’est par ces quelques mots que le directeur général d’Iliad Italia Benedetto Levi, a réagi le 7 mai à une mise en demeure fraîchement reçu et aussitôt dévoilée sur son compte Linkedin. Fastweb, qui exploite désormais Vodafone Italie après leur rapprochement, accuse la filiale italienne du groupe de Xavier Niel de chercher volontairement à profiter de l’image historique de Vodafone et réclame le retrait immédiat de son nouveau spot publicitaire.

Dans cette mise en demeure,Fastweb estime que la campagne « exploite clairement la valeur évocatrice » de Megan Gale, figure emblématique des publicités Omnitel puis Vodafone entre 1999 et 2008. Le spot, diffusé notamment sur les réseaux sociaux d’Iliad Italia, repose entièrement sur cette référence. On y voit Megan Gale marcher dans les rues de Milan tandis que des passants la reconnaissent comme « la protagoniste d’une autre publicité ». L’actrice répond alors qu’elle a « décidé de changer », avant d’entrer dans une boutique Iliad. Un autre passant lui lance même : « Megan, toi aussi ici ? », ce à quoi elle répond : « parce qu’il y a toujours une raison ».



Fastweb considère que la campagne cherche délibérément à créer une association avec Vodafone sans jamais citer explicitement la marque. La lettre souligne notamment que Megan Gale apparaît vêtue de rouge, couleur historiquement associée à Vodafone en Italie depuis le début des années 2000. L’opérateur accuse ainsi Iliad de plusieurs infractions présumées au code italien de l’autodiscipline publicitaire et au droit de la concurrence. Fastweb évoque un « rattachement indu » à l’image de Vodafone, des effets « dénigrants » envers la marque et une possible « concurrence déloyale ». Le groupe exige « la cessation immédiate » de la diffusion de la campagne sur tous les supports dans un délai de 24 heures, faute de quoi des actions pourraient être engagées. Cette offensive judiciaire intervient dans un contexte où Iliad continue de bousculer le marché italien comme Free l’avait fait en France à partir de 2012. Depuis son arrivée en Italie en 2018, l’opérateur est le meilleur recruteur sur le mobile lors de chaque trimestre avec aujourd’hui 12,6 millions d’abonnés. Sa stratégie basée sur des prix agressifs, des offres simples et une communication disruptive ne cesse de séduire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox