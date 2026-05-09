Le saviez-vous : Free offre un forfait mobile à ses abonnés Freebox… et ce n’est pas le seul avantage

Free permet jusqu’à 4 forfaits mobiles à prix cassé avec data illimitée en France, mais aussi à l’étranger à ses abonnés Freebox… et même un forfait gratuit

Chez Free, l’abonnement internet peut faire bien plus que fournir une connexion fixe à la maison. Les abonnés Freebox bénéficient aussi d’importantes réductions sur les forfaits mobiles de l’opérateur grâce au programme Free Family, avec à la clé des remises pouvant atteindre 10€ par mois sur 4 lignes avec data illimitée, voire un forfait à 0€/mois.

Pour les abonnés Freebox Pop, l’avantage le plus connu reste le premier forfait Free 5G+ à 9,99€/mois au lieu de 19,99€/mois, avec internet illimité en 5G/4G en France métropolitaine. Mais ce n’est pas tout : jusqu’à trois autres forfaits Free 5G+ peuvent aussi profiter d’un tarif réduit à 9,99€/mois pendant un an, avant de passer à 15,99€/mois.

Les abonnés aux autres Freebox et à la Box 5G peuvent également bénéficier de remises jusqu’à quatre forfaits Free 5G+, avec le même principe de réduction temporaire de 10€/mois la première année puis un tarif préférentiel ensuite. Free propose aussi une alternative plus discrète mais toujours active : un forfait 2€ pouvant devenir totalement gratuit. Les abonnés Freebox peuvent en effet bénéficier d’un forfait voix/SMS avec 2h d’appels et 1 Go de data (booster à 0€), le tout à 0€/mois au lieu de 2€/mois.

Mais la grande nouveauté de 2026 concerne surtout le forfait Free Max. Depuis fin mars, les abonnés Freebox peuvent désormais obtenir jusqu’à quatre forfaits Free Max à 19,99€/mois au lieu de 29,99€/mois. Ce forfait haut de gamme inclut internet illimité en 5G+ en France métropolitaine ainsi qu’un accès à plus de 135 destinations à l’étranger en 4G/5G.

Les conditions

Pour profiter de ces avantages, il suffit de rattacher son abonnement Freebox à son compte mobile Free lors de la souscription ou directement depuis l’espace abonné mobile dans la rubrique « Mes avantages Free Family ». Les abonnés peuvent ensuite ajouter plusieurs lignes secondaires depuis leur compte ou avec un conseiller. Free précise toutefois plusieurs conditions, il est possible de profiter de ces avantages dans la limite de 4 forfaits parmi des Forfaits Free Max et/ou des Forfaits Free 5G+. Par ailleurs, “pour les Forfaits Free 5G+ (souscrits à compter du 01/10/2024 et après la souscription à l’offre Freebox/Box 5G), la réduction de 10€/mois pendant 1 an est valable une seule fois, sous réserve de rattachement à l’offre Freebox/Box 5G dans un délai de 1 an à compter de la souscription au Forfait Free 5G, et est non applicable aux abonnés Free ayant résilié leur ligne mobile dans les 30 jours précédant la souscription”. Enfin, la réduction de 10€/mois pendant 1 an est non cumulable avec le passage de la Série Free au Forfait Free 5G+

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox