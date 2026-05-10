Canal+ offre à tous l’accès à un grand événement sportif avec une mise en clair

Le Grand Prix de France de MotoGP est en accès gratuit sur la chaîne Canal+. Rendez-vous à 14h pour le départ.

Les amateurs de sports mécaniques pourront suivre gratuitement l’un des temps forts de la saison ce dimanche 10 mai. À l’occasion du Grand Prix de France de MotoGP, Canal+ diffusera la course en clair à partir de 14h, sans abonnement.

Sur le circuit Bugatti du Mans, les regards seront notamment tournés vers les pilotes français Johann Zarco et Fabio Quartararo, très attendus devant leur public. Pour profiter de cette mise en clair, les abonnés Freebox, Livebox, Bbox ou box SFR n’auront qu’à se rendre sur la chaîne Canal+. La course sera également visible via l’application et le site de Canal+ sur smartphone, tablette, Smart TV ou ordinateur. Le reste de la saison MotoGP demeure en revanche réservé aux abonnés Canal+, avec l’intégralité des essais, qualifications, courses Sprint et Grands Prix diffusés sur les chaînes du groupe.

” Un an après avoir vu Johann Zarco l’emporter dans la folie totale, le public du Mans retrouve le MotoGP. Et cette année encore, le ciel manceau sera scruté… en espérant que ça fasse les affaires du pilote Honda. Vainqueur des trois premiers Grands Prix de la saison, Marco Bezzecchi occupe la tête du classement. Derrière le pilote italien, Jorge Martin et Fabio Di Giannantonio se placent sur le podium. Marc Marquez, le champion en titre, est actuellement 5e tandis que Johann Zarco (14e) et Fabio Quartararo (16e) espèrent retrouver le Top 10″, a présenté Canal+. Cela tombe bien, la pluie pourrait fortement perturber la course avec 90 % de risque de précipitations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox