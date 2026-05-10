Les nouveautés de la semaine chez Free : mettez à jour vos Freebox pour profiter de cette fonctionnalité inespérée, chaînes et pack offerts etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free a lancé une nouvelle mise à jour pour ses Freebox Server. Estampillée 4.10.1, elle est disponible depuis le 6 mai pour les abonnés équipés d’une Freebox Révolution, Pop, Delta ou Ultra. Et derrière cette mise à jour discrète se cache une évolution très attendue par les utilisateurs avancés : la gestion des routes statiques directement depuis Freebox OS. On vous explique ce que c’est concrètement ici…

Free annonce offrir automatiquement la chaîne Warner TV sur les Freebox jusque fin juin. Plus d’infos…

L’opérateur aussi pack WB Family gratuitement jusqu’au 31 mai mais uniquement mais il faut souscrire au pack directement depuis l’interface Freebox ou Free TV, valider avec le code d’achat. À l’issue de cette période, la facturation démarre automatiquement, avec un tarif affiché à 5,99 € par mois à partir du 1er juin. Il faudra donc ne pas oublier de résilier avant cette date pour ceux qui ne voudront pas continuer l’aventure. Le pack WB Family regroupe huit chaînes : Warner TV (en clair automatiquement), Warner TV Next, Discovery Channel, Discovery Investigation, TCM Cinéma, Cartoon Network, Boomerang +1 et Cartoonito. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, entre rétro et gros délire coloré. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox Connect c’est fini : Free retire discrètement son application et empêche désormais son téléchargement. Plus d’infos…

La maison mère de Free publie deux demandes de brevets européens particulièrement orientées autour de l’IA et les modèles de langages ainsi que l’intégration de services d’intelligence artificielle directement dans l’infrastructure 5G de l’opérateur. Plus d’infos…

Free reconditionne près de 70% des Freebox qu’il récupère, et veut aller plus loin. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox