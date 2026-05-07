C’est quoi les routes statiques, la nouvelle fonctionnalité lancée par Free sur les Freebox

Free continue d’ajouter des fonctions avancées à ses Freebox. Depuis une mise à jour déployée mercredi 6 mai, les abonnés peuvent désormais créer des routes statiques directement depuis FreeboxOS. Une nouveauté très technique au premier abord, mais qui peut s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs ayant un réseau domestique avancé.

Free a déployé hier, mercredi 6 mai, une nouvelle mise à jour pour les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. La nouveauté du firmware 4.10.1 est une fonction très attendue par les plus technophiles : les routes statiques dans FreeboxOS. Dit comme ça, le terme peut sembler très technique. Pourtant, derrière ce nom un peu intimidant se cache simplement une nouvelle manière d’organiser le trafic réseau à la maison.

Une sorte de GPS pour les appareils du réseau

Pour comprendre les routes statiques, il faut imaginer internet comme un ensemble de routes. Votre Freebox joue le rôle d’un carrefour principal : tous les appareils connectés à Internet passent généralement par elle. Ordinateurs, smartphones, NAS, objets connectés, consoles…

Mais parfois, certains utilisateurs ont un réseau plus complexe, avec plusieurs réseaux. Par exemple :

un second routeur,

un serveur domestique,

un réseau dédié à la domotique,

ou un VPN installé chez eux.

Dans ce cas, il peut être utile de dire à la Freebox : « Pour joindre tel appareil ou tel réseau, ne passe pas par le chemin habituel. Utilise plutôt cette autre porte d’entrée. » C’est exactement ce qu’est une route statique. Une route statique est simplement un chemin configuré manuellement par un administrateur réseau. Contrairement aux routes dynamiques, qui s’adaptent automatiquement aux changements du réseau, les routes statiques restent fixes tant qu’on ne les modifie pas soi-même. Les routes statiques ont surtout un avantage premier : elles offrent un meilleur contrôle sur le trafic réseau.

C’est pourquoi elles sont souvent utilisées dans les petits réseaux d’entreprise, les installations domestiques avancées ou certaines infrastructures nécessitant une configuration très stable. Mais elles ont aussi une limite importante : elles ne s’adaptent pas automatiquement. Si un câble est débranché ou si un routeur tombe en panne, la route reste configurée telle quelle. Il faut donc intervenir manuellement pour corriger le chemin.

On peut comparer cela à une route papier imprimée à l’avance : tant que le trajet reste ouvert, tout fonctionne parfaitement. Mais si un obstacle apparaît, contrairement à une application GPS moderne, rien ne se met à jour automatiquement.

À quoi ça sert concrètement ?

Pour la majorité des abonnés Freebox, cette nouveauté ne changera rien au quotidien. Internet continuera de fonctionner exactement comme avant. En revanche, les utilisateurs avancés vont pouvoir créer des réseaux beaucoup plus propres et organisés. Isoler des équipements domotiques, faire communiquer plusieurs réseaux locaux entre eux, connecter plus facilement un NAS derrière un autre routeur, ou gérer des installations réseau plus complexes à domicile, sont plusieurs exemples d’usages pouvant bénéficier d’une routes statique.

Même si Free ajoute régulièrement des fonctions très techniques à ses Freebox, celle-ci vise surtout les passionnés de réseau et les utilisateurs ayant une installation informatique avancée. Mais cette nouveauté illustre aussi une particularité des Freebox : elles proposent souvent davantage d’options réseau que les box Internet classiques, avec un niveau de personnalisation assez poussé pour un équipement grand public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox