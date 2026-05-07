Bouygues Telecom s’inspire deux fois de Free et lance une nouvelle box édition limitée avec une pointure du design

Bouygues Telecom dévoile une Bbox WiFi 7 édition spéciale créée avec Maison Sarah Lavoine.

L’opérateur mise sur le design pour transformer la box internet en véritable objet de décoration en annonçant une collaboration inédite avec Maison Sarah Lavoine, fondée par la renommée Sarah Poniatowski, autour d’une édition spéciale de sa Bbox WiFi 7.

Dévoilée à l’occasion des 30 ans de l’opérateur, dans la lignée des lancements depuis le début de l’année avec notamment l’Extra Bbox, une nouvelle Bbox 5G WiFi 7 et un nouveau décodeur TV b.tv, cette nouvelle box conserve les mêmes caractéristiques techniques que la Bbox WiFi 7 actuelle, mais adopte un habillage entièrement repensé. L’objectif affiché est clair : faire de la box internet un objet qui ne se cache plus derrière un meuble. Cette Bbox WiFi 7 édition spéciale Maison Sarah Lavoine sera proposée à partir du 26 mai 2026 dans le cadre de l’offre Bbox ultym Édition Spéciale, aussi bien sur le web qu’en boutique.

Et difficile de ne pas voir dans cette stratégie une inspiration très directe de Free. Bouygues Telecom reprend en effet deux recettes déjà utilisées par son concurrent ces dernières années : les éditions spéciales de box premium et les collaborations avec des designers reconnus.

Une Bbox WiFi 7 pensée pour être exposée dans le salon

Sur le plan technique, rien ne change. Cette édition spéciale permet toujours d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en fibre, avec une couverture optimisée pour les usages les plus exigeants.

La différence se situe surtout du côté du design. Bouygues Telecom explique que cette version arbore « un motif géométrique subtil, alternant mat et brillant », inspiré à la fois des codes visuels de Maison Sarah Lavoine et du logo de l’opérateur.

Avec cette collaboration, Bouygues Telecom cherche à casser l’image purement technique des équipements réseau. L’opérateur estime que le WiFi est désormais un élément central du foyer, au même titre que d’autres objets du quotidien intégrés dans la décoration intérieure.

« Depuis 30 ans, nous connectons les foyers français. Aujourd’hui, nous voulons que cette connexion se voie, qu’elle fasse partie intégrante de la vie et du style de nos clients », explique Marc Laurier, directeur marketing grand public de Bouygues Telecom.

Une stratégie qui rappelle fortement Free

Avec cette Bbox WiFi 7 « édition spéciale », Bouygues Telecom adopte une approche proche de celle utilisée autour de la Freebox Ultra, qui a été plusieurs fois déclinée dans des versions ou éditions particulières destinées à renforcer son image premium. La première édition limitée de l’Ultra a d’ailleurs été lancée à l’occasion des 25 ans de Free, la aussi un anniversaire.

L’opérateur reprend également une autre idée emblématique de Free : faire appel à une figure du design pour donner une identité forte à son matériel. En 2010, Philippe Starck, grand nom du design qui avait par exemple dessiné le yacht de Steve Jobs et bien d’autres créations, avait signé la célèbre Freebox Révolution, devenue l’une des box les plus marquantes du marché français. Bouygues Telecom suit aujourd’hui une logique qui s’en approche avec Sarah Poniatowski, fondatrice du studio et de la marque Maison Sarah Lavoine. Elle s’est fait connaître au début des années 2000 en développant un univers très identifiable dans l’architecture intérieure, mêlant couleurs fortes, élégance contemporaine et esprit “art de vivre” à la française. Elle est aujourd’hui reconnue dans son domaine pour avoir créé une véritable signature stylistique, notamment autour de l’usage du bleu et d’une esthétique chaleureuse et sophistiquée.Cependant, cette fois, il y a plusieurs différences : Starck était présent pour la conception du design de la Révolution, tandis que Sarah Poniatowski a du ici travailler sur une box au format déjà existant.

Barthélémy Maillet, designer chez Bouygues Telecom, explique par ailleurs qu’il a fallu vérifier que les propositions artistiques de la pro du design soient aussi cohérentes avec les performances proposées par la box, et qu’elles ne les entravent pas. De plus, le design devait également être compatible avec une distribution d’un produit en série. Un vrai travail d’adaptation, de concert entre l’opérateur et le designer. Dans une vidéo fournie par l’opérateur, on peut notamment voir plusieurs éléments et matériaux manipulés envisagés pour aboutir à cette version finale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox