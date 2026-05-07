Vente de SFR : très complexes, les négociations exclusives avec Orange, Bouygues Telecom et Free ne seront pas bouclées à temps

La vente de SFR va finalement nécessiter un peu plus de temps que prévu mais l’opération n’est pas remise en cause.

Alors que la période de négociations exclusives entre Altice France et le consortium formé par Orange, Bouygues Telecom et Free devait s’achever le 15 mai, plusieurs points juridiques et financiers restent encore à finaliser, selon les informations du Figaro.

Le principe du rachat n’est toutefois pas remis en cause puisque les discussions autour de la valorisation de SFR, estimée à 20,35 milliards d’euros, ne seraient plus un sujet de tension. En revanche, les parties doivent encore s’accorder sur des éléments techniques comme les clauses d’ajustement de prix, la répartition des actifs ou encore la rédaction du protocole d’accord final. Un délai supplémentaire est donc nécessaire, il serait notamment lié à la complexité du dossier et au nombre important d’avocats et de conseils impliqués dans les négociations. En coulisses, plusieurs observateurs estiment déjà qu’une prolongation des discussions exclusives est la solution la plus probable, sans véritable inquiétude sur l’issue de l’opération. Altice ne devrait donc pas s’ouvrir à d’autres acquéreurs une fois le délai franchi. Le 17 avril dernier, le groupe de Patrick Drahi avait octroyé une période d’exclusivité au consortium jusqu’au 15 mai 2026 afin de finaliser les termes et la documentation de la transaction.

Un chemin encore très long

Lorsque cette étape sera franchie, le projet de rachat devra d’abord passer par la consultation des instances représentatives du personnel, avant d’obtenir les différentes autorisations réglementaires nécessaires, notamment sur le terrain de la concurrence. Les opérateurs restent d’ailleurs prudents, à ce stade, ils reconnaissent eux-mêmes qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation effective de cette opération.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox