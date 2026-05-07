Free reconditionne près de 70% des Freebox qu’il récupère, et veut aller plus loin

Free accélère sur l’économie circulaire. L’opérateur affirme que plus des deux tiers des Freebox récupérées en 2025 ont été reconditionnées, avec un objectif encore plus ambitieux pour les prochaines années.

Free poursuit ses efforts pour prolonger la durée de vie de ses équipements. Dans son dernier rapport de durabilité, la maison mère Iliad indique qu’en 2025, 69 % des Freebox retournées par les abonnés ont été reconditionnées plutôt que recyclées ou mises au rebut. Un chiffre en nette progression par rapport à 2024, où ce taux atteignait 60 %. L’opérateur affiche même une ambition bien plus élevée à terme : atteindre jusqu’à 90 % de reconditionnement sur les Freebox récupérées.

Dans le détail, Free distingue plusieurs indicateurs. Le premier concerne le taux de retour des équipements, c’est-à-dire la proportion de Freebox récupérées après une résiliation ou un changement d’offre. Celui-ci atteint 90,7 % en 2025, contre 88,2 % en 2024.

L’autre donnée importante concerne le taux de production reconditionnée. Autrement dit, la part des Freebox reconditionnées parmi l’ensemble des Freebox produites et remises en circulation. Ce taux grimpe fortement à 66,2 % en 2025, après être tombé à 39,7 % en 2024.

Free explique cette hausse par le cycle de vie de la Freebox Ultra. Lors de son lancement, l’opérateur avait dû produire d’importants volumes neufs. En 2025, Free s’est davantage appuyé sur les stocks existants et sur les premières Freebox Ultra revenues dans le circuit de reconditionnement.

Certaines Freebox approchent déjà les 100 %

Tous les modèles ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Free précise que certaines box récentes atteignent déjà des taux de reconditionnement très élevés.

C’est notamment le cas de la Freebox Pop, dont le taux de reconditionnement serait désormais proche des 100 %. À l’inverse, certains anciens modèles abandonnés commercialement sont davantage orientés vers le recyclage.

L’opérateur rappelle également que ses Freebox, mais aussi les Iliadbox utilisées dans d’autres filiales européennes du groupe, peuvent être reconditionnées plusieurs fois au cours de leur cycle de vie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox