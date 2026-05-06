Le saviez-vous : Free commercialise encore 8 offres Freebox différentes, dont certaines très discrètes

Lors du lancement de la Freebox Pop en 2020, Free affichait clairement son ambition : simplifier sa gamme de Freebox avec moins d’offres et une meilleure lisibilité pour les abonnés. Six ans plus tard, le constat est pourtant bien différent. L’opérateur commercialise encore pas moins de 8 offres Freebox différentes en 2026, entre modèles classiques, séries spéciales et abonnements réservés aux migrations.

Le saviez-vous, Free donne accès à 8 offres fixe bien qu’une d’entre elles soit accessible uniquement à certains abonnés en migration. Dans sa brochure tarifaire en vigueur depuis le 14 janvier 2026, l’opérateur liste actuellement les offres suivantes : Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Freebox Pop S, Série Spéciale Freebox Pop S, Série Spéciale Freebox Révolution Light, Freebox Delta et Freebox Pop avec TV by Canal. Une multiplication d’offres qui tranche avec le discours tenu à l’époque de la Freebox Pop. En juillet 2020, Xavier Niel expliquait vouloir mettre fin à l’accumulation de Freebox et rendre le catalogue plus simple à comprendre pour les consommateurs. Depuis, de nouvelles variantes sont pourtant venues s’ajouter au fil des années.

La Freebox Ultra reste aujourd’hui l’offre la plus complète du catalogue avec le 8 Gbit/s symétriques, Wi-Fi 7, anal+ La Chaîne, Netflix, Disney+, Prime Video, Universal+ et Cafeyn inclus. À ses côtés, la Freebox Ultra Essentiel reprend une grande partie des caractéristiques techniques mais sans les principaux services de streaming inclus.

La Freebox Pop demeure quant à elle le cœur de gamme de l’opérateur avec Wi-Fi 7, plus de 300 chaînes via Free TV+ et jusqu’à 5 Gbit/s partagés en fibre. Free propose également la Freebox Pop S sans TV qui se décliné en deux versions. La Série Spéciale Freebox Pop S disponible sur son site web est proposée à 24,99 €/mois sans hausse après un an, mais elle est plus limitée côté téléphonie : elle inclut seulement les appels vers les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. La Freebox Pop S “classique”, elle, est facturée 24,99 €/mois pendant un an puis 29,99 €/mois. Ce tarif plus élevé après la première année s’explique par un service téléphonique plus complet, avec les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Elle est disponible pour les nouveaux abonnés uniquement par téléphone ou en boutique, mais aussi en migration pour certains abonnés Freebox.

Freebox Révolution et Delta, les plus anciennes offres

La Freebox Révolution, lancée initialement en 2010, reste également présente au catalogue via une Série Spéciale Révolution Light intégrant encore le lecteur Blu-ray, un NAS et le Wi-Fi 5 au prix de 24,99€/mois pendant 1 an puis 29,99€/mois. Les offres les plus discrètes sont probablement la Freebox Delta et la Freebox Pop avec TV by Canal. Free précise en effet dans sa brochure tarifaire que ces deux abonnements sont « disponibles uniquement en cas de changement d’offre ». Elles ne sont donc plus accessibles aux nouveaux abonnés, mais restent proposées à certains clients Freebox souhaitant migrer. La Freebox Delta continue ainsi d’exister en migration avec son Wi-Fi 6E, son agrégation xDSL + 4G et ses services inclus comme Netflix, Prime Video, Universal+, Cafeyn et TV by Canal. La Freebox Pop avec TV by CanalL conserve de son côté son bouquet Canal inclus, lequel ne cesse de s’amoindrir au fil du temps. Derrière une communication désormais largement centrée sur les Freebox Ultra et Pop, Free conserve donc une gamme particulièrement dense et parfois difficile à lire. A cela peut aussi s’ajouter la Box 5G de l’opérateur, qui n’est certes pas une Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox