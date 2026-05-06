Canal+ repousse finalement le retrait de trois chaînes TF1 de ses offres et des Freebox avec TV by Canal, négociations toujours en cours

Alors que leur disparition des offres Canal+ était annoncée pour le 30 avril, TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV vont finalement rester accessibles encore deux mois supplémentaires et peut-être même plus encore, y compris pour les abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal et Famille by Canal. Canal+ a officiellement repoussé l’échéance au 30 juin 2026, tout en confirmant que les discussions avec le groupe TF1 se poursuivent.

Début avril, Canal+ avait pourtant acté la fin de la distribution de trois chaînes du groupe TF1 dans ses offres. Des messages avaient même commencé à apparaître directement sur les interfaces Free TV, annonçant leur retrait à compter du 1er mai et leur bascule vers des options payantes à la carte.

Mais depuis cette date, les chaînes continuaient d’être accessibles normalement, alimentant les interrogations des abonnés sur les forums et sur le site d’assistance Canal+. Certains espéraient un accord de dernière minute entre les deux groupes, tandis que d’autres estimaient qu’il ne s’agissait que d’un simple retard technique lié notamment au week-end du 1er mai. Finalement, Canal+ a clarifié la situation le 5 mai dans un nouveau message publié sur son assistance : « À compter du 30 juin 2026, les chaînes TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV cesseront d’être distribuées au sein de nos offres Canal+ ». L’échéance est donc officiellement décalée de deux mois.

Plus important encore, Canal+ confirme désormais ouvertement que les discussions avec TF1 ne sont pas terminées : “Les négociations étant toujours en cours, ces chaînes restent disponibles à ce stade”. Cette précision change sensiblement la lecture du dossier. Jusqu’ici, le retrait semblait définitivement acté. Désormais, la porte reste ouverte à un éventuel nouvel accord de distribution qui permettrait de maintenir ces chaînes dans les offres Canal+, dont celles incluses avec certaines Freebox, à savoir dans le bouquet TV by Canal et Famille by Canal. Pour eux, rien ne change donc dans l’immédiat. En parallèle, Canal+ tente déjà de mettre en avant les alternatives présentes dans ses bouquets. Le groupe rappelle notamment l’arrivée récente de Love Nature et Dog & Cat TV, deux chaînes dédiées à l’univers animalier, ainsi que la présence d’autres chaînes thématiques comme Polar+, RTL9, Planète+ Aventure Toute l’Histoire ou encore Museum TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox