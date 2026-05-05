Canal+ déploie un mode spécial sur Android TV, bientôt sur les appareils Apple

Canal+ déploie son mode sobre sur Android TV, une option pensée pour réduire la consommation de data et d’énergie en un seul geste. Une fonctionnalité qui arrive bientôt sur les appareils Apple.

L’application Canal+ continue d’évoluer avec une nouveauté qui pourrait intéresser autant les utilisateurs mobiles que les adeptes de télévision connectée. Le mode sobre, déjà disponible sur Android, arrive désormais sur Android TV et devrait bientôt être déployé sur les appareils Apple.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce mode sobre n’a rien à voir avec l’usage après une soirée arrosée. Il s’agit en réalité d’un ensemble de réglages visant à limiter la consommation de données et d’énergie, activables en un seul geste.

Une fois enclenché, ce mode ajuste automatiquement plusieurs paramètres. La qualité du streaming est réduite jusqu’à 540p sur mobile et 1080p sur télévision, tout comme celle des téléchargements. Les images affichées dans l’interface sont également allégées, tandis que les lectures automatiques, qu’il s’agisse des bandes-annonces, des vidéos en navigation ou de l’enchaînement des épisodes, sont désactivées.

L’objectif est clair : diminuer au maximum la quantité de data consommée. Ce mode peut s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs proches de la limite de leur forfait mobile ou disposant d’une connexion internet moins stable. Au-delà de l’aspect pratique, Canal+ met aussi en avant une dimension plus responsable. Réduire la qualité et limiter les lectures automatiques permettrait de diminuer l’impact énergétique lié au streaming, un enjeu de plus en plus discuté.

Bientôt sur iPhone, iPad et Apple TV

Pour l’instant, ce mode est disponible sur Android et Android TV, mais son arrivée sur l’écosystème Apple est déjà prévue. Il devrait être intégré à la web app ainsi qu’aux applications iOS et tvOS dans les prochaines mises à jour, affirme le très informé Anaël.

En réalité, les utilisateurs Apple peuvent déjà ajuster manuellement ces paramètres dans les réglages. L’intérêt du mode sobre réside surtout dans sa simplicité : activer toutes ces options en une seule action, sans avoir à naviguer dans plusieurs menus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox