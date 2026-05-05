Free offre 7 nouvelles chaînes premium jusqu’à fin mai… mais il faut s’abonner et résilier à temps

Free propose d’offrir le pack WB Family en mai pour toute nouvelle souscription. Une offre peu visible et surtout loin d’être automatique.

En plus de la mise en clair automatique de Warner TV sur les Freebox jusqu’au 31 mai, Free active une autre opération commerciale plus discrète autour de l’univers Warner Bros. Discovery. L’opérateur propose en effet le pack WB Family gratuitement jusqu’au 31 mai mais uniquement à une condition, laquelle pourrait rebuter un certain nombre d’abonnés. Il est en effet nécessaire de souscrire au pack directement depuis l’interface Freebox ou Free TV, valider avec le code d’achat et ce n’est qu’ensuite que la gratuité temporaire s’applique. À l’issue de cette période, la facturation démarre automatiquement, avec un tarif affiché à 5,99 € par mois à partir du 1er juin. Il faudra donc ne pas oublier de résilier avant cette date pour ceux qui ne voudront pas continuer l’aventure.

Autre bémol, lors du parcours de souscription sur la Freebox, aucune mention claire de la gratuité temporaire n’apparaît. L’interface met en avant le prix mensuel et les chaînes incluses, mais ne précise pas explicitement que le premier mois est offert. L’information est pour l’instant uniquement relayée via un billet publié sur l’Aktu Free. Le pack WB Family regroupe huit chaînes : Warner TV (en clair automatiquement), Warner TV Next, Discovery Channel, Discovery Investigation, TCM Cinéma, Cartoon Network, Boomerang +1 et Cartoonito. Un ensemble orienté à la fois vers les séries, le cinéma et les contenus jeunesse, proposé sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox