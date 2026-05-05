Orange Money s’étend massivement en France et débarque chez plus de 9 000 buralistes FDJ

Grâce à un partenariat avec Nirio, le service de paiement du réseau FDJ United, Orange Money devient accessible dans plus de 9 000 nouveaux points de vente.

Orange accélère le déploiement de son service financier mobile en France. Ce 5 mai, l’opérateur historique français annonce un nouveau partenariat qui permet à Orange Money de franchir un cap significatif en matière de distribution physique, en intégrant le réseau FDJ United et ses 9 000 nouveaux points de vente, principalement des bars-tabacs-presse. Concrètement, les clients peuvent désormais effectuer des dépôts d’argent liquide dans ces points de vente équipés de la solution Nirio, le service de paiement du réseau de l’ex-FDJ. L’opération repose sur un parcours simple puisqu’il suffit de générer un QR code depuis l’application Orange Money Europe et de le présenter au commerçant.

Ce partenariat permet à Orange Money de passer d’une distribution de 2 400 à 11 400 points de service répartis en métropole et dans les territoires ultramarins (Réunion, Mayotte, Guyane, Guadeloupe et Martinique). Une montée en puissance qui vise à renforcer l’accessibilité du service, notamment pour les utilisateurs ayant recours aux espèces. Pour Laetitia Orsini-Sharps, Directrice Grand Public Orange France, « Ce partenariat avec Nirio marque une étape clé dans notre développement en France. Nous souhaitons offrir à nos clients une accessibilité optimale, en combinant la simplicité du digital avec la proximité des points de vente physiques. C’est une avancée majeure pour renforcer notre présence et répondre aux besoins de tous nos utilisateurs, où qu’ils soient. »

Lancé en 2008 en Afrique, Orange Money revendique aujourd’hui plus de 47 millions de clients. En Europe, le service permet notamment de transférer de l’argent vers une trentaine de pays africains et est disponible dans 11 pays via l’application dédiée. Celle-ci intègre également des fonctionnalités de rechargement mobile (data et voix) ainsi que des paiements via carte bancaire, Apple Pay et Google Pay. Nirio via l’application mobile du même nom, propose quant à lui des services d’encaissement, le dépôt et le retrait d’espèces au sein des bars-tabacs-presse agréés maisaussi des offres autour d’un compte et d’une carte de paiement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox