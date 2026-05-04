Disney aimerait bouleverser son application et la rendre XXL

Disney réfléchit à une transformation majeure de son écosystème numérique. Le groupe envisagerait de regrouper Disney+, ses parcs, ses croisières et ses jeux dans une seule application.

Le groupe The Walt Disney Company envisage un virage stratégique majeur : regrouper l’ensemble de ses services grand public au sein d’une seule et même application. Streaming, parcs d’attractions, croisières, jeux… tout pourrait à terme être accessible depuis une plateforme unique pensée comme une porte d’entrée vers l’univers Disney.

Derrière cette ambition, on retrouve Josh D’Amaro, qui souhaite transformer en profondeur l’expérience proposée aux fans. Aujourd’hui, l’écosystème Disney est fragmenté : Disney+ pour les contenus vidéo, des applications dédiées aux parcs ou encore Disney Cruise Line Navigator pour les croisières. Chacune fonctionne de manière indépendante, sans réelle continuité entre les services. L’objectif serait donc de mettre fin à cette dispersion en créant une « super app » capable de tout centraliser.

Concrètement, cette application permettrait aussi bien de regarder un film que de réserver une visite à Disneyland Paris ou d’organiser un séjour complet dans un parc Disney. L’idée va encore plus loin : transformer Disney+ en véritable hub numérique, un point de convergence entre les contenus, les expériences physiques et les produits dérivés. Une vision qui rappelle, dans son principe, les super applications asiatiques ou certains écosystèmes intégrés déjà testés ailleurs.

Ce projet n’est toutefois pas nouveau. Depuis plus de dix ans, Disney réfléchit à une telle plateforme, sans jamais parvenir à la concrétiser. Même Bob Iger, ancien dirigeant emblématique du groupe, avait exploré cette piste avec des tests limités. Mais à chaque fois, la complexité technique et organisationnelle a freiné les ambitions.

Car réunir tous ces services dans une seule application représente un défi colossal. L’exemple de l’intégration entre Hulu et Disney+ montre à quel point l’exercice est délicat : technologies différentes, catalogues distincts, droits de diffusion complexes… autant d’obstacles qui ralentissent déjà des projets pourtant plus limités.

Malgré ces difficultés, Disney continue d’y voir un levier stratégique majeur. Une fois en place, une telle plateforme pourrait simplifier l’expérience utilisateur, renforcer la fidélisation et multiplier les opportunités commerciales. Elle permettrait aussi de mieux exploiter la puissance de ses franchises en reliant directement contenus, produits et expériences.

Reste que, pour l’instant, cette super app n’en est qu’au stade de réflexion interne. Aucun calendrier n’a été annoncé, et les nombreux défis techniques, juridiques et financiers laissent penser que le chantier sera long. Mais une chose est sûre : Disney cherche à devenir bien plus qu’un simple service de streaming, en construisant un écosystème global capable de suivre ses utilisateurs bien au-delà de l’écran.

Source : Bloomberg

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox