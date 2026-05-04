Orange propose une “nouvelle” Livebox chez Sosh… en apparence

Sosh a lancé une nouvelle Livebox 7 SE avec son offre Boost Fibre. Les premiers retours permettent enfin de comprendre ce qui change vraiment par rapport au modèle classique.

Sosh a discrètement lancé une nouvelle box avec son offre fibre boostée. Baptisée Livebox 7 SE, elle accompagne la formule Sosh Boost Fibre et commence déjà à arriver chez les premiers abonnés. De quoi lever le voile sur cette version encore floue jusqu’ici… et rassurer sur ses véritables différences.

Une nouvelle box qui intrigue au lancement

Avec son offre Sosh Boost Fibre, l’opérateur low-cost d’Orange s’aligne sur la concurrence en proposant jusqu’à 8 Gb/s. Pour l’accompagner, Sosh évoquait une mystérieuse Livebox 7 SE, présentée avec du Wi-Fi 7 et des fonctions intelligentes… exactement comme la Livebox 7 classique.

Sur le papier, difficile donc de comprendre ce qui différencie réellement cette version SE, d’autant que les visuels présentés sur le site présentaient une box identique à la Livebox 7 classique. Un flou qui a rapidement suscité des interrogations chez les futurs abonnés. Les premiers retours clients, publiés sur lafibre.info permettent désormais d’y voir plus clair. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la Livebox 7 SE est bien une Livebox 7 dans ses composants et ses performances.

Source : lafibre.info

La principale différence se situe au niveau du design. Là où la version classique mise sur une finition en tissu pour un aspect plus premium, la Livebox 7 SE adopte une coque entièrement en plastique sur les côtés. Un choix plus économique, mais qui n’impacte pas les caractéristiques techniques.

Pour le reste, on retrouve les éléments essentiels : écran en façade, port Ethernet 10 Gb/s à l’arrière et compatibilité Wi-Fi 7. En pratique, les performances restent donc identiques. Une version donc sûrement moins chère à produire avec des matériaux plus simple, mais pas vraiment assumée. Même Sosh semble avoir manqué de visuels précis au lancement. Sur son site, c’est encore la version avec revêtement en tissu qui est affichée, preuve que cette déclinaison SE a été lancée de manière plutôt discrète.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox