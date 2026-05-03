Malgré l’annonce de leur retrait, 3 chaînes TF1 restent disponibles sur Canal+ et les Freebox avec TV by Canal : simple retard ou surprise à venir ?

Alors que la fin de leur distribution était annoncée au 30 avril à minuit, TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV restent pour l’instant accessibles dans les offres de Canal+, y compris sur les Freebox avec TV by Canal et Famille by Canal. Entre simple décalage lié au calendrier et hypothétique accord de dernière minute avec TF1, le flou persiste chez les utilisateurs.

Un week-end de plus pour en profiter… Début avril, Canal+ avait acté la fin de la distribution de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV au sein de ses offres, dont TV by Canal et Famille by Canal incluses sur certaines Freebox. Une décision qui ne signifiait pas la disparition de ces chaînes, mais bien leur retrait des bouquets Canal+, avec un passage en options payantes à la carte pour les abonnés Freebox concernés par exemple.

Sur le papier, le calendrier était clair : à compter du 1er mai 2026, ces chaînes ne devaient plus être incluses automatiquement. Pourtant, en ce 3 mai, elles restent accessibles sans surcoût pour les clients concernés, toujours intégrées aux offres Canal+. Ce statu quo commence à faire réagir les utilisateurs. Sur le site d’assistance de Canal+, les messages se multiplient. Certains espèrent encore un accord de dernière minute avec le groupe TF1 qui permettrait de maintenir ces chaînes dans les bouquets. D’autres, plus pragmatiques, estiment que ce maintien temporaire n’est qu’un simple effet de calendrier : le 1er mai étant férié, le retrait aurait été repoussé de quelques jours, offrant un court répit le temps du week-end.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’est venue clarifier la situation. Techniquement, tout laisse penser à un décalage dans l’application du retrait plutôt qu’à un véritable revirement stratégique. Mais dans un secteur habitué aux négociations de dernière minute, l’hypothèse d’un accord de dernière heure n’est jamais totalement à exclure. En attendant, les abonnés Freebox avec TV by Canal ou Famille by Canal conservent l’accès à ces chaînes sans modification de leur offre. Une situation provisoire qui devrait évoluer rapidement. Après retrait des offres Canal+, les chaînes resteront disponibles en options payantes à l’unité sur les Freebox comme c’est déjà le cas pour ceux qui ne disposent pas de ces bouquets.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox