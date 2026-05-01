Le saviez-vous : si vous en avez marre des “Freebox Player”, vous pouvez leur donner un vrai nom

Identifier clairement ses équipements n’a rien d’un gadget. Sur les Freebox, cette option discrète permet pourtant d’éviter bien des erreurs, notamment lorsqu’on utilise le cast, les applications multi-écrans ou une télécommande virtuelle. Free laisse une liberté totale : chaque Player peut être renommé comme vous le souhaitez.

Chez Free, les boîtiers TV affichent par défaut un nom générique du type “Freebox Player”, les abonnés peuvent leur donner un petit nom pour mieux vous y retrouver surtout quant ils disposent par exemple de l’option multi-TV avec un deuxième player à la maison. Voici la marche à suivre.

Freebox Pop, Ultra et mini 4K

Sur le Player TV Free 4K de la Freebox Pop, Ultra ou Delta Pop, tout se passe dans les paramètres du système. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur la touche Home de la télécommande puis cliquez sur la roue dentée en haut à droite. Rendez-vous ensuite dans “Préférences relatives à l’appareil”, puis “À propos”, et enfin “Nom de l’appareil”. Vous pouvez alors choisir un nom proposé comme “Salon” ou “Chambre”, ou saisir celui de votre choix avec le clavier virtuel. “TV parents”, “Salle cinéma”, “Chambre enfants”… tout est possible. Sur la Freebox mini 4K, le parcours est identique, avec quelques suggestions supplémentaires comme “Bureau” ou “Cuisine”, mais toujours la possibilité de personnaliser entièrement.

Freebox Révolution

Sur le Player Freebox Révolution, le réglage se trouve dans un autre menu. Ouvrez “Réglages”, puis “Système”, allez dans “Réglages réseau” et sélectionnez “Nom réseau du player”.Appuyez sur “OK” et saisissez le nom souhaité à l’aide du clavier virtuel.

Player Free Devialet

Même logique pour le Player Devialet. Depuis l’écran d’accueil, rendez-vous dans “Réglages”, puis “Système”, “Réglage réseau” et “Nom réseau du player”. Il ne reste plus qu’à entrer le nom de votre choix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox