Le saviez-vous : la Freebox offre aujourd’hui un catalogue TV XXL à ses abonnés , des chaînes aux packs et services de streaming

L’opérateur recense aujourd’hui 683 chaînes, 56 packs TV optionnels, 91 services de replay et 33 services de VOD, confirmant la richesse de son écosystème Freebox TV et Free TV.

Sur son site web, Free permet toujours d’explorer en détail l’ensemble de son offre télévisuelle. Il faut dire que les abonnés Freebox ont accès à l’univers TV le plus complet du marché. Pas moins de 683 chaînes sont proposées, et jusqu’à 340 d’entre elles sont incluses notamment dans l’offre Freebox Ultra.

En complément, Free met à disposition 56 packs TV permettant de personnaliser son offre soit 4 de plus en un an . Ces bouquets couvrent tous les usages : sport (beIN SPORTS, Ligue 1+), cinéma (Ciné+ OCS, Cinéma Premium, Ciné Pop), jeunesse (Kids, Mini Pack Jeunesse), musique, ou encore des offres internationales très nombreuses (Maghreb, Africain, Portugais, Turc, Indien…). Une segmentation toujours aussi large, qui reste une des forces historiques de l’opérateur.

33 services de VOD

ôté vidéo à la demande, Free recense désormais 33 services, soit un de plus en un an. On retrouve les grandes plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, HBO Max ou Paramount+. Mais aussi des services plus spécialisés ou complémentaires comme Shadowz, Filmo devenu Sooner, , INA Madelen, QueerScreen, Explore,,Arte VOD, Kitchen Mania ou encore Society+. Free continue également de pousser ses services maison comme Free Ciné.

91 services de replay pour ne rien manquer

L’offre de replay continue elle aussi de s’étoffer avec 91 services de rattrapage, soit 1 de plus en un an (Novo 19). Ils permettent de revoir les programmes diffusés sur une grande variété de chaînes, qu’elles soient gratuites ou incluses dans des packs. On y retrouve les incontournables comme TF1+, France TV, Arte ou encore les services des chaînes d’info (BFM TV, RMC). Mais aussi de nombreuses chaînes thématiques : Cartoon Network, Boomerang, Discovery Channel, Paris Première ou encore Ciné+ et Canal+ à la demande. Comme auparavant, certains replays sont inclus de base tandis que d’autres nécessitent un abonnement à une chaîne ou à un bouquet spécifique. L’ensemble de ces contenus est accessible directement depuis l’interface Free TV, mais aussi via les différents supports compatibles (smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV, smartphones ou navigateur). Les abonnements aux packs ou services sont facturés directement sur la facture Freebox, avec une gestion centralisée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox