Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, entre rétro et gros délire coloré…

Entre stratégie fantasy, plateforme complètement déjantée et aventure hybride inspirée du flipper, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des expériences aussi variées qu’originales.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : un classique de la stratégie au tour par tour dans un univers fantastique, un jeu de plateforme délirant avec un chat bodybuilder et une aventure mêlant exploration et mécanique de flipper. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservent indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Fantasy General (GOG). Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, vous incarnez un général chargé de libérer le monde d’Aer du joug du Seigneur de l’Ombre, qui a plongé le royaume dans le chaos. Vous devez constituer et faire évoluer votre armée en combinant différentes unités, héros et objets, puis affronter les forces ennemies à travers plusieurs continents. Entre gestion stratégique et combats tactiques, ce classique propose une campagne complète ainsi que différents modes de jeu.

Enchaînons avec KinnikuNeko (Epic Games Store). Ce jeu de plateforme en 2D met en scène un chat au physique de bodybuilder qui doit affronter une armée extraterrestre ayant envahi la Terre et capturé ses habitants. Accompagné de ses amis, il parcourt différents niveaux en utilisant sa force et son agilité pour combattre et progresser. Le tout s’inscrit dans une aventure pleine d’humour, avec une esthétique inspirée de l’animation japonaise des années 1990.

Et enfin, voici Pinball Spire (GOG). Ce titre original mélange action, exploration et mécanique de flipper dans une aventure atypique. Vous incarnez Pip, une bille de flipper courageuse, chargée d’explorer une mystérieuse tour apparue soudainement. À l’intérieur, vous découvrez un labyrinthe rempli de secrets, d’ennemis et d’éléments interactifs. Grâce à ses capacités spéciales, Pip peut progresser à travers les différents niveaux pour atteindre le sommet et percer les mystères de la tour.

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Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher. Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox