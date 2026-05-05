Canal+ dévoile son propre dongle TV, vers un lancement en France ?

Sur son site web, Canal+ commercialise désormais un nouveau décodeur nouvelle génération, compact et entièrement connecté, à l’image des Fire TV Stick d’Amazon. Mais pour le moment, seul le marché africain semble concerné.

Canal+ commence à lever le voile sur un nouveau type de décodeur, bien plus compact et entièrement connecté. Déjà présenté sur certaines pages destinées à l’Afrique, ce dongle TV fabriqué par ZTE pourrait préfigurer une évolution plus large de la stratégie du groupe avec pourquoi pas, une arrivée un jour en France.

Il s’agit d’un produit très proche d’un Fire TV Stick ou Chromecast, avec une promesse simple, branchement direct en HDMI, alimentation via câble USB, connexion Wi-Fi et interface Canal+ native, qu’il s’agisse du direct, du replay ou des contenus à la demande. Le positionnement est donc celui d’un décodeur OTT pur. Toutes les fonctionnalités principales sont mises en avant comme le contrôle du direct, multi-live et mode expert pour le sport, l’accès à plus de 100 000 programmes et des contenus en 4K

Un lancement d’abord orienté Afrique

Pour l’heure, ce nouveau dongle est destiné au marché africain où le groupe audiovisuel privé français est très implanté. Sur son site internet, une offre Access+ à 15 000 FCFA par mois est présentée pour ce mini boîtier incluant notamment 13 chaînes Canal+ et flux africains. Dans de nombreux pays africains, le satellite reste dominant mais contraignant. Avec ce type d’appareil, Canal+ peut accélérer sa transition vers le streaming, en s’appuyant sur la montée en puissance des connexions internet fixes et mobiles, exit la parabole.

Vers une arrivée en France ?

Difficile pour l’instant de parler d’un lancement imminent dans l’Hexagone. Mais ce nouveau dongle s’inscrit clairement dans une tendance déjà bien installée : la disparition progressive des décodeurs traditionnels au profit de solutions OTT plus simples et moins coûteuses. Canal+ propose déjà son application sur une multitude de supports (Smart TV, Apple TV, Fire TV…), mais ce type de produit pourrait lui permettre de reprendre la main sur l’expérience utilisateur, tout en proposant une alternative accessible aux téléviseurs non connectés.

Source : @anael_tw

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox