Nouveau : Free annonce offrir la chaîne Warner TV aux abonnés Freebox, et c’est automatique

La chaîne phare du groupe Warner Bros. Discovery est en clair jusqu’au 31 mai prochain sur les Freebox.

Free relance ses opérations séduction sur la télévision. Dans sa rubrique Aktu Free, l’opérateur annonce la mise en clair de Warner TV pendant tout le mois de mai 2026, permettant à l’ensemble des abonnés Freebox avec option TV d’y accéder gratuitement, sans engagement ni activation particulière ou résiliation à la fin de la mise en clair, tout est automatique.

Jusqu’au 31 mai, la chaîne habituellement incluse le pack WB Family à 5,99€/mois est donc accessible sans surcoût sur les Freebox Révolution, Pop, mini 4K, Delta et Ultra. Disponible sur le canal 57, Warner TV mise sur une programmation mêlant films populaires et séries bien installées dans le paysage audiovisuel. Parmi les contenus mis en avant figurent notamment The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine ou encore des longs-métrages comme Mamma Mia et Nobody. Une ligne éditoriale orientée divertissement, qui s’appuie à la fois sur des franchises reconnues et des productions plus récentes.