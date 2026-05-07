Free dépose deux nouveaux brevets autour du mobile et de l’IA générative

La maison mère de Free vient de voir publier deux demandes de brevets européens particulièrement orientées autour de l’IA et les modèles de langages ainsi que l’intégration de services d’intelligence artificielle directement dans l’infrastructure 5G de l’opérateur.

Deux nouveaux brevets estampillés Iliad viennent de voir le jour. Les deux demandes, publiées le 29 avril 2026 à l’INPI, décrivent des architectures capables d’exécuter localement des fonctions liées à l’IA générative directement dans le cœur du réseau 5G.

Le premier brevet, intitulé « Architecture de réseau 5G pour le traitement intégré de garde-fous appliqués à des requêtes LLM( grands modèles de langages)», détaille un système où les fonctions UPF (User Plane Function) du réseau 5G sont programmées pour analyser les requêtes envoyées vers des applications d’IA générative, mais aussi les réponses retournées aux utilisateurs. L’objectif est d’appliquer localement des “garde-fous” capables d’autoriser ou bloquer certains contenus selon des règles prédéfinies. En clair, l’opérateur imagine intégrer des mécanismes de modération et de filtrage IA directement au niveau du réseau.

Le second brevet va encore plus loin. Baptisé « Architecture de traitement intégré d’un pipeline de services d’inférence LLM avec un réseau 5G », il décrit une infrastructure capable de déployer dynamiquement des services d’inférence IA dans le réseau lui-même. On y retrouve un “métacontrôleur”, un orchestrateur centralisé et des fonctionnalités utilisateurs programmables. A première vue, Free semble vouloir que ces innovations soient capables d’exécuter localement certaines tâches liées aux LLM afin d’optimiser les performances, en adaptant les ressources réseau ou encore en personnalisant les traitements selon les usages des abonnés.

Dans les deux cas, Iliad évoque une surveillance continue du réseau 5G, l’analyse des usages IA des utilisateurs et une orchestration dynamique des ressources d’inférence. Les demandes mentionnent également l’interaction avec des applications LLM externes et la possibilité de modifier en temps réel le comportement des fonctions réseau. Mais vous l’aurez compris, ces brevets ne signifient pas que des évolutions seront lancées à court terme, mais ils donnent un aperçu des travaux de recherche menés par Iliad autour de l’intégration de l’IA générative dans les infrastructures télécoms. Le groupe semble explorer des architectures où la 5G ne servirait plus uniquement à transporter les données, mais deviendrait aussi une couche active de traitement et de sécurisation des services IA.

Source : Tiino_X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox